Cos’è il noleggio di auto a lungo termine?

Cambiare la propria automobile potrebbe essere l’occasione ideale per stipulare un accordo di noleggio a lungo termine. Si tratta di una formula molto innovativa, che è stata apprezzata sia nel settore business, sia nel mondo dei privati. Oggi sono già tanti coloro che hanno scelto il noleggio lungo termine privati, attratti dal gran numero di servizi inclusi e dalla grande flessibilità e versatilità di questa formula.

Se volete saperne di più questo articolo è ciò che fa per voi. Continuate a leggere per scoprire tutto ciò che riguarda il noleggio di auto a lungo termine.

Come funziona?

Il noleggio a lungo termine è un vero e proprio noleggio. Ciò significa che chi stipula questo genere di accordo non ottiene la proprietà dell’automobile, ma solamente il diritto di utilizzarla per un determinato periodo di tempo. Da questo punto di vista si tratta di una soluzione molto simile al classico noleggio a breve termine. Forse vi sarà già capitato di noleggiare una macchina per qualche giorno o qualche settimana, magari in occasione di un viaggio all’estero.

La differenza tra il noleggio a lungo termine e quello a breve termine è la stabilità. Il noleggio a lungo termine è una reale alternativa all’acquisto. Si può usare l’auto noleggiata senza alcun limite: potete utilizzarla per andare al lavoro, per i momenti di svago e persino per andare all’estero.

Il cliente si impegna a pagare un canone mensile, che varia in base a diversi fattori, come il modello di vettura. Può anche essere previsto un anticipo iniziale. Quando l’accordo arriva alla sua naturale conclusione non si deve far altro che restituire l’automobile, senza sostenere nessun costo aggiuntivo.

Costi certi e servizi inclusi

Tra i principali aspetti da tenere in considerazione c’è sicuramente la certezza di avere costi fissi e trasparenti, senza nessuna sorpresa. L’anticipo e il canone mensile sono gli unici costi da sostenere, e non esiste nessuna spesa secondaria nascosta, neanche al momento della restituzione della vettura.

Inoltre con il noleggio si ha accesso ad un gran numero di servizi, che rendono questa formula una soluzione davvero “all inclusive”. L’azienda che gestisce il noleggio si occupa dell’automobile a 360°, prendendo in carico spese come la manutenzione ordinaria, l’assicurazione RCA e il bollo auto.

Chi sceglie il noleggio non deve far altro che pensare al carburante (o alla ricarica della batteria, nel caso delle automobili elettriche).

La presenza di costi certi e trasparenti rende questa formula molto apprezzata non solo dai privati, ma anche dai liberi professionisti e dalle imprese, che sono spesso alla ricerca di soluzioni di questo tipo per le loro auto aziendali.

Tutta la flessibilità di cui avete bisogno

Tra i vantaggi del noleggio a lungo termine c’è la flessibilità. Nel corso degli anni le proprie esigenze potrebbero cambiare molto, e l’automobile presa a noleggio potrebbe non essere più l’opzione migliore per la propria mobilità. Ad esempio potreste cambiare lavoro, e ritrovarvi a vivere nel centro di una grande metropoli, dove la ricerca del parcheggio è un vero incubo. In questo caso potreste pensare di passare da un’automobile più voluminosa, come un SUV o una station wagon, a una più compatta, come una versatile berlina. In queste situazioni non dovete far altro che rivolgervi a chi gestisce il noleggio, per rimodulare l’accordo e cambiare facilmente macchina.