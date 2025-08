SUV: tutto quello che dovete sapere su questa categoria

Negli ultimi anni nelle nostre strade è aumentato rapidamente il numero di SUV. Questi veicoli sono tra i più apprezzati dagli automobilisti, e il merito va alle loro peculiari caratteristiche. La maggiore richiesta verso i SUV ha portato le case automobilistiche a ulteriori differenziazioni all’interno di questa categoria. Ad esempio oggi chi ama il design sceglie gli splendidi SUV Coupe, mentre chi vuole entrare nel mondo della mobilità sostenibile può trovare dei SUV completamente elettrici.

Come riconoscere un SUV

Riconoscere un SUV è molto semplice. Questi modelli si presentano con caratteristiche molto diverse rispetto ad auto appartenenti ad altre categorie, come le berline, le monovolume o le station wagon.

I SUV, a livello strutturale, hanno una maggiore altezza rispetto alle altre automobili. Il pianale è posto molto più in alto in confronto al terreno, e lo stesso vale anche per la posizione di guida. Stando più in alto si ottiene una visibilità più ampia della strada, che può essere utile per riconoscere eventuali imprevisti. Inoltre si è più al sicuro da possibili danni derivanti da buche o dossi.

L’altro elemento tipico dei SUV è la loro grande voluminosità. Hanno abitacoli ampi e spaziosi, a cui spesso si aggiungono bagagliai molto grandi. Con tanto spazio a disposizione il comfort è garantito per tutti i passeggeri.

Spazio all’eleganza

Se il vostro obiettivo è quello di essere al volante di un’automobile bella da vedere, e con un design elegante e ricercato, la migliore soluzione potrebbe essere quella di acquistare un SUV Coupé.

I SUV Coupé sono progettati con la massima attenzione per i dettagli, sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo. Lo scopo è quello di mettere a disposizione degli automobilisti un mezzo che sia molto accattivante a livello estetico, garantendo al tempo stesso l’esperienza di guida tipica dei SUV.

Potete anche prendere in considerazione l’idea di personalizzare ulteriormente questi modelli, magari acquistando dei particolari cerchi in lega.

SUV in città

I SUV sono veicoli molto voluminosi, e ciò si traduce anche in dimensioni abbastanza generose all’esterno. Rispetto ad altre categorie, come ad esempio le berline, i SUV potrebbero non essere la soluzione migliore nelle grandi città, dove il traffico è un vero e proprio problema e la ricerca del parcheggio potrebbe far perdere parecchio tempo.

Per cercare di contrastare queste difficoltà molti dei SUV attuali sono dotati di innovativi sistemi di assistenza per il parcheggio, con sensori e telecamere che danno reale supporto nel sistemare la macchina anche in spazi molto stretti.

In alternativa si potrebbe pensare di comprare un City SUV. I City SUV offrono all’interno tutto lo spazio e il comfort tipici dei SUV, ma con misure più compatte, perfette per spostarsi nelle metropoli.

Motori elettrici

Nelle concessionarie potete trovare anche dei SUV elettrici, che al posto di un motore a benzina utilizzano un motore completamente elettrico. Questi motori usano i principi dell’elettromagnetismo per generare il movimento. Presentano una notevole efficienza energetica, che li rende la soluzione più economica per i propri spostamenti. Inoltre i motori elettrici sono completamente privi di emissioni di gas serra. Si tratta a tutti gli effetti di vetture eco-friendly.

Gli attuali SUV elettrici hanno un’ottima autonomia, e il merito va sia al motore, sia alle innovative batterie agli ioni di litio, che consentono di accumulare una notevole quantità di energia in uno spazio ristretto.