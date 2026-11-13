Profumo di vin brulé, casette di legno illuminate, artigiani che intagliano il legno davanti ai visitatori e bancarelle piene di dolci tipici: i mercatini di Natale sono uno dei modi più piacevoli per entrare nello spirito delle feste. Ogni anno attirano milioni di persone e non sono più un’esclusiva delle località alpine.

Oggi se ne trovano di bellissimi in tutta la penisola, dalle grandi città d’arte ai piccoli borghi che per qualche settimana si trasformano in presepi viventi. Abbiamo selezionato i mercatini di Natale 2026 più belli d’Italia, con le date già comunicate dagli organizzatori e qualche consiglio per goderseli al meglio.

Prima di partire è sempre bene verificare orari e giorni di apertura sui siti ufficiali, soprattutto per i mercatini più piccoli, che spesso aprono solo nei fine settimana, e per le giornate di festa come il 25 dicembre e il primo gennaio.

Trentino Alto Adige: i grandi classici

Quando si parla di mercatini di Natale, il pensiero corre subito al Trentino Alto Adige, dove questa tradizione di origine tedesca ha trovato la sua casa italiana. Il più famoso è quello di Bolzano, in Piazza Walther, tra i più antichi del Paese: nel 2026 apre il 27 novembre e resta aperto fino al 6 gennaio.

Le stesse date valgono per Merano, con le casette disposte lungo il fiume Passirio a pochi passi dalle Terme, e per Bressanone, dove il mercatino si sviluppa in Piazza Duomo con i krapfen appena fritti e i buchteln, morbidi panini dolci ripieni. Nella stessa finestra aprono anche Vipiteno, ai piedi della Torre delle Dodici, e Brunico, comodo per chi vuole unire le bancarelle a una giornata sugli sci di Plan de Corones.

In Trentino si parte prima. Il mercatino di Trento, tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, con le casette anche in Piazza Mostra, apre il 20 novembre ed è l’occasione giusta per assaggiare il tortel di patate e i dolci della tradizione locale. Molto suggestivo è quello di Levico Terme, allestito nel parco storico di epoca asburgica, che apre il 21 novembre.

Chi cerca un’atmosfera più raccolta può spingersi fino a Rango, uno dei Borghi più belli d’Italia, dove le bancarelle trovano posto sotto i portici e nelle antiche cantine contadine. Arco, sul Garda Trentino, è il primo ad aprire, già dal 13 novembre.

Piemonte e Valle d’Aosta: castelli, borghi e chalet

In Piemonte il nome da segnare in agenda è quello del Magico Paese di Natale, che coinvolge Asti, Govone e San Damiano d’Asti. Nel 2026 si svolge nei fine settimana dal 14 novembre al 20 dicembre, con il mercato ad Asti e la Casa di Babbo Natale nel castello di Govone, un’attrazione amatissima dalle famiglie. Per tre giorni soltanto, dal 6 all’8 dicembre, va in scena invece il mercatino di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, uno dei più grandi del Nord Italia con oltre duecento espositori sparsi tra le vie del paese. In Valle d’Aosta il Marché Vert Noël di Aosta, in Piazza Chanoux, apre il 21 novembre e prosegue fino all’Epifania, con chalet di legno e prodotti tipici come la Fontina e il lardo d’Arnad.

Le città d’arte: Verona, Firenze, Bologna, Milano e Trieste

Anche le grandi città offrono mercatini di qualità, con il vantaggio di poter abbinare le bancarelle a musei, monumenti e ristoranti. A Verona il Christkindlmarkt in Piazza dei Signori, gemellato con quello di Norimberga, è aperto dal 20 novembre al 26 dicembre. A Firenze il mercatino tedesco di Piazza Santa Croce conta oltre cinquanta casette con specialità mitteleuropee e resta aperto dal 14 novembre al 20 dicembre.

Bologna custodisce invece una tradizione antichissima, la Fiera di Santa Lucia sotto il portico di Santa Maria dei Servi, dove da secoli si comprano statuine per il presepe, torrone e il tipico certosino. Se state pensando a un fine settimana in città, il nostro itinerario tra arte, storia e sapori di Bologna si adatta benissimo anche al periodo natalizio.

A Milano l’appuntamento è con la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che dal 5 all’8 dicembre anima l’area intorno al Castello Sforzesco in occasione della festa di Sant’Ambrogio. A Trieste, infine, il mercatino tra Piazza Unità d’Italia e il Ponterosso apre il 7 dicembre e resta fino al 6 gennaio, con un’atmosfera che unisce l’anima mitteleuropea della città a quella mediterranea.

I borghi più suggestivi del Centro Italia

Tra i mercatini più originali c’è senza dubbio quello di Candelara, frazione di Pesaro, che nei fine settimana tra fine novembre e il 20 dicembre spegne l’illuminazione elettrica e lascia che il borgo sia rischiarato soltanto da migliaia di candele.

In Toscana, Montepulciano trasforma Piazza Grande e la Fortezza Medicea in un villaggio natalizio fino all’Epifania, con il Castello di Babbo Natale per i più piccoli e la possibilità di accompagnare la visita con un bicchiere di Vino Nobile. Ad Arezzo Piazza Grande ospita il Villaggio Tirolese, mentre Gubbio, dal 21 novembre, affianca alle bancarelle la pista di pattinaggio e l’accensione del celebre albero di Natale sul Monte Ingino, prevista per il 7 dicembre.

Il Sud: presepi, Sassi e tradizioni

Nel Mezzogiorno il Natale ha un sapore diverso, più legato al presepe che alle casette di legno. A Napoli via San Gregorio Armeno è aperta tutto l’anno, ma è nel periodo delle feste che le botteghe dei maestri presepiali raggiungono il loro massimo splendore, tra pastori in terracotta, statuine dei personaggi famosi e struffoli.

A Matera la manifestazione “Born for Christmas” propone un villaggio natalizio da fine novembre e i mercatini dal 4 dicembre al 6 gennaio, con il Presepe Vivente allestito nel Sasso Caveoso, uno spettacolo che da solo vale il viaggio. A Lecce, dal 5 al 27 dicembre, la Fiera dei Pupi nel chiostro dei Teatini celebra l’arte della cartapesta salentina.

Consigli pratici per visitare i mercatini

Il primo consiglio è scegliere bene il giorno. I fine settimana di dicembre, e soprattutto il ponte dell’Immacolata, sono i momenti di massimo affollamento: chi può dovrebbe preferire i giorni feriali, quando si passeggia con calma e si parla con gli artigiani senza fretta.

Nelle località più richieste del Trentino Alto Adige conviene arrivare in treno, sia per evitare il traffico sia perché i parcheggi si riempiono presto. Se invece partite in auto e prevedete di lasciarla ferma per qualche giorno, ricordate che ci sono alcuni accorgimenti per evitare brutte sorprese, come abbiamo spiegato parlando dei rischi dell’auto in sosta durante le vacanze.

I mercatini sono anche il posto ideale per trovare regali diversi dal solito, fatti a mano e legati al territorio. Prima di comprare il primo oggetto che vi capita sotto mano, però, pensate a chi lo riceverà: per chi ama la lettura, ad esempio, abbiamo raccolto dieci idee regalo originali per gli amanti dei libri, molte delle quali si trovano proprio tra le bancarelle artigianali. E se il viaggio ai mercatini diventa l’occasione per una fuga più lunga, potete sempre proseguire la festa fino a fine anno scegliendo una delle città italiane dove festeggiare il Capodanno 2027 in piazza.

Infine, vestitevi a strati e con scarpe comode: si passa molto tempo all’aperto, spesso al freddo e su pavimentazioni irregolari. Portate con voi un po’ di contanti, perché alcune bancarelle più piccole non accettano pagamenti elettronici, e lasciate spazio in valigia. Difficilmente si torna a casa a mani vuote.