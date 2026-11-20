Roma è bella in ogni stagione, ma durante le feste si veste di una luce particolare. Le vie del centro si accendono di luminarie, le piazze ospitano alberi monumentali e presepi, le chiese custodiscono tesori legati alla Natività che non hanno eguali al mondo. A differenza delle città del Nord, qui il Natale non è fatto soprattutto di casette di legno e vin brulé, ma di tradizioni antichissime, di fede popolare e di un’atmosfera che unisce il sacro e il festoso. Ecco cosa vedere a Roma a Natale, tra i grandi classici e qualche angolo meno conosciuto.

Piazza San Pietro: l’albero, il presepe e le celebrazioni del Papa

Il simbolo del Natale romano è senza dubbio Piazza San Pietro. Ogni anno, ai piedi dell’obelisco, vengono allestiti un grande abete e un presepe a grandezza naturale, donati a turno da regioni e comunità diverse, italiane e straniere. L’accensione dell’albero e l’inaugurazione del presepe avvengono di solito nella prima metà di dicembre, e da quel momento la piazza diventa una tappa obbligata per romani e turisti.

Il momento più intenso è la Messa della notte di Natale nella Basilica di San Pietro, seguita il 25 dicembre a mezzogiorno dalla benedizione Urbi et Orbi impartita dal Papa dalla loggia centrale. I biglietti per assistere alle celebrazioni in basilica sono gratuiti ma vanno richiesti con largo anticipo. Per la benedizione in piazza, invece, basta arrivare presto.

Pochi passi più in là, in via di Porta Cavalleggeri, si trova una piccola curiosità molto amata dai romani: il cosiddetto Presepe dei Netturbini, nato negli anni Settanta per iniziativa di un operatore ecologico e cresciuto nel tempo fino a diventare un’opera collettiva fatta di centinaia di casette e figure in pietra.

Piazza Navona e il mercatino della Befana

Se a Roma c’è un luogo che ricorda i mercatini natalizi, è Piazza Navona. Secondo una tradizione che dura da oltre un secolo, dall’inizio di dicembre all’Epifania la piazza barocca del Bernini si riempie di bancarelle di dolciumi, giocattoli, statuine per il presepe e, naturalmente, di calze della Befana. Il mercatino è legato soprattutto alla festa del 6 gennaio, quando la Befana è la vera protagonista.

Le giostre e lo zucchero filato fanno di Navona una tappa irrinunciabile per le famiglie con bambini. Altri mercatini e villaggi natalizi si sono aggiunti negli ultimi anni in diverse zone della città, come quello intorno al laghetto dell’EUR, ma programmi e date cambiano ogni anno e vanno verificati prima di andare.

Chi ama l’atmosfera delle casette di legno e dei prodotti artigianali può pensare a un viaggio verso Nord: abbiamo raccolto i mercatini di Natale più belli d’Italia, dalle Alpi fino ai borghi del Centro.

I presepi storici nelle basiliche romane

Roma custodisce alcuni dei presepi più importanti della storia. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore si conservano le reliquie della Sacra Culla, frammenti di legno che secondo la tradizione appartengono alla mangiatoia di Betlemme. Nello stesso complesso si trova il presepe scolpito da Arnolfo di Cambio alla fine del Duecento, considerato il più antico presepe scultoreo giunto fino a noi.

Sul Campidoglio, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, si venera il Santo Bambino, una statua di Gesù Bambino molto amata dai romani, protagonista di una delle tradizioni più sentite del periodo natalizio.

Visitare queste chiese durante le feste è un modo diverso e affascinante per conoscere la città, e molte di loro meritano una visita in qualsiasi momento dell’anno: le abbiamo incluse nel nostro itinerario tra le dieci chiese da vedere a Roma. Tradizionalmente, durante le feste viene allestita anche la mostra dei 100 Presepi, che raccoglie natività provenienti da tutto il mondo realizzate con i materiali più diversi e che negli ultimi anni è stata ospitata nel colonnato di San Pietro.

Luminarie, alberi e passeggiate nel centro

Una passeggiata serale nel centro è il modo migliore per respirare il clima delle feste. Via del Corso, via dei Condotti e le strade intorno a Piazza di Spagna si illuminano di luci e vetrine addobbate, e la scalinata di Trinità dei Monti diventa uno dei luoghi più fotografati della città.

In Piazza Venezia viene allestito ogni anno l’albero di Natale cittadino, che qualche anno fa diventò famoso in tutta Italia con il soprannome di “Spelacchio” per il suo aspetto poco rigoglioso. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, in Piazza di Spagna si rinnova un appuntamento molto sentito: l’omaggio del Papa alla statua della Madonna sulla colonna dell’Immacolata, che apre ufficialmente il periodo natalizio romano.

Se avete poco tempo, il nostro itinerario per scoprire Roma in un solo giorno si adatta bene anche a dicembre, con qualche deviazione tra le piazze illuminate. E per chi resta fino a fine anno, Roma è anche una delle città da tenere d’occhio tra quelle che festeggiano il Capodanno 2027 in piazza.

I sapori del Natale romano

Il Natale a Roma si festeggia anche a tavola. La vigilia, tradizionalmente di magro, vede protagonisti il pesce, il baccalà fritto e i broccoli, mentre il pranzo del 25 dicembre è dedicato a piatti più ricchi come la pasta in brodo e l’abbacchio. Tra i dolci tipici, oltre a panettone e pandoro, ci sono il pangiallo, un dolce antichissimo a base di frutta secca, miele e canditi ricoperto da una sfoglia dorata, e il panpepato, scuro e speziato. Le pasticcerie del centro e dei quartieri storici li preparano artigianalmente durante tutto il periodo delle feste.

Gite fuori porta durante le feste

Le festività sono anche l’occasione per scoprire i dintorni di Roma. A circa un’ora e mezza di strada, in provincia di Rieti, si trova Greccio, il borgo dove nel 1223 San Francesco d’Assisi realizzò il primo presepe della storia: durante le feste il paese ospita rievocazioni e mostre dedicate alla Natività. Verso nord, la Tuscia offre borghi medievali e le pozze calde di Viterbo, una delle mete inserite nella nostra guida alle terme in inverno da scoprire in Italia. Ideali per una giornata di relax dopo i ritmi intensi della città.

Consigli pratici per visitare Roma a Natale

Il periodo tra l’Immacolata e l’Epifania è uno dei più affollati dell’anno, quindi conviene prenotare alloggi e ristoranti con anticipo, soprattutto per la vigilia, il pranzo di Natale e la notte di San Silvestro. Il 25 dicembre e il primo gennaio molti musei restano chiusi e i trasporti pubblici seguono orari ridotti: meglio verificare in anticipo aperture e collegamenti.

Per muoversi nel centro storico la soluzione migliore resta camminare, perché il traffico è intenso e molte zone sono a traffico limitato. Infine, se state ancora pianificando le prossime vacanze, date un’occhiata al calendario dei ponti del 2027: con pochi giorni di ferie si possono organizzare fughe lunghe anche nel nuovo anno.