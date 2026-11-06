Il Capodanno 2027 si presenta con un calendario particolarmente favorevole. San Silvestro cade di giovedì 31 dicembre e il primo gennaio è un venerdì, quindi basta un fine settimana per avere quattro giorni di festa senza toccare le ferie.

È un’occasione da sfruttare per una piccola fuga in città, magari scegliendo una delle piazze italiane che ogni anno organizzano concerti gratuiti, spettacoli pirotecnici e notti di musica fino all’alba. I programmi si stanno definendo proprio in queste settimane. Abbiamo raccolto le mete dove gli eventi sono già stati annunciati e quelle su cui vale la pena tenere gli occhi aperti.

Una premessa è doverosa: a inizio novembre molti comuni hanno approvato solo il formato della serata, senza ancora rivelare i nomi degli artisti. Questa guida verrà aggiornata man mano che arriveranno le conferme. Prima di prenotare, però, conviene sempre controllare i canali ufficiali delle amministrazioni, perché orari, accessi e modalità di ingresso possono cambiare fino all’ultimo.

Napoli: tre giorni di festa tra Plebiscito e lungomare

Tra le città che si sono mosse per prime c’è Napoli, che per il Capodanno 2027 ha scelto la formula dell’evento lungo, distribuito su tre giornate nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Si comincia il 30 dicembre con un contest dedicato ai giovani talenti della scena urban e rap partenopea, affiancato dall’esibizione di artisti già affermati.

La notte di San Silvestro il cuore della festa sarà, come da tradizione, Piazza del Plebiscito, con un concerto e uno spettacolo comico pensati per celebrare la canzone e la cultura pop napoletana, con ospiti locali, nazionali e internazionali. Il lungomare di via Caracciolo ospiterà invece i dj set dei club cittadini, dalla notte del 31 fino al pomeriggio del primo gennaio. I nomi degli artisti non sono ancora stati comunicati, ma la cornice basta da sola a giustificare il viaggio: pochi luoghi in Italia vivono la mezzanotte con la stessa intensità di Napoli.

Rimini: il Capodanno che dura più di una notte

Rimini è da anni sinonimo di festa diffusa, e anche per il 2027 conferma la sua vocazione. Il programma si apre il 30 dicembre al Teatro Galli con un incontro con lo scrittore Alessandro Baricco. La notte del 31 dicembre le celebrazioni si allargano dal centro storico al lungomare.

Il gran finale arriva il 2 gennaio alle 18 in Piazza Malatesta, con il concerto gratuito della Wedding and Funeral Orchestra di Goran Bregović. È la meta ideale per chi cerca un Capodanno vivace ma rilassato, con prezzi spesso più accessibili rispetto alle grandi città d’arte e la possibilità di passeggiare sul mare d’inverno, un’esperienza che da sola vale il viaggio.

Bologna: la tradizione del Vecchione in Piazza Maggiore

A Bologna il Capodanno ha un rito tutto suo: il Rogo del Vecchione, un grande fantoccio che a mezzanotte viene bruciato in Piazza Maggiore come simbolo dell’anno che se ne va, con tutto il suo carico di problemi e delusioni. Anche quest’anno il formato è confermato, e la festa proseguirà con un dj party.

Bologna è perfetta per chi vuole unire la piazza alla buona tavola. Nei giorni successivi si possono riscoprire i portici, le torri e le osterie del centro, magari seguendo un itinerario simile a quello che abbiamo proposto per un weekend a Bologna tra arte, storia e sapori tradizionali, valido anche in pieno inverno.

Torino: concerto all’Inalpi Arena e Capodanno a teatro

Torino ha scelto una strada diversa dalla classica piazza. Gli appuntamenti confermati sono due: la notte del 31 dicembre all’Inalpi Arena e il primo gennaio al Teatro Regio, per chi preferisce iniziare l’anno con un concerto in una delle sale più eleganti d’Italia. Artisti e modalità di accesso devono ancora essere annunciati. Il capoluogo piemontese resta comunque una scelta raffinata per i giorni di festa, tra caffè storici, musei e le luci d’artista che illuminano le vie del centro.

Sardegna: i concerti già annunciati nell’isola

La Sardegna si prepara a un Capodanno ricco di musica, con diversi comuni che hanno già svelato i primi nomi. Ad Assemini Fabri Fibra si esibirà il 29 dicembre allo Stadio Santa Lucia, in un evento pensato come anteprima della notte di San Silvestro. A Iglesias la notte del 31 sarà animata da Bresh, insieme a RDS 100% Grandi Successi.

Cagliari ha approvato il format della festa, con il concerto principale in Largo Carlo Felice e un dj set, ma gli artisti non sono ancora noti. A Sassari il Comune ha avviato le procedure per portare in città Zucchero, anche se al momento la presenza non è definitiva. Per chi ama il mare anche d’inverno, un Capodanno in Sardegna offre un clima mite e un’atmosfera molto diversa da quella delle città del Nord.

Roma, Milano e le altre città da tenere d’occhio

Mancano ancora all’appello alcune delle piazze più attese. Roma ha storicamente legato la grande festa di fine anno al Circo Massimo, ma il programma ufficiale non è stato pubblicato. Chi arriva qualche giorno prima può godersi anche l’atmosfera delle feste, tra presepi storici e luminarie: abbiamo raccontato cosa vedere a Roma a Natale.

Chi sceglie la Capitale può comunque costruirsi giornate indimenticabili tra monumenti illuminati e passeggiate nel centro: il nostro itinerario per visitare Roma in 24 ore è un buon punto di partenza per il primo gennaio. A Milano sono iniziati i preparativi per un evento gratuito in Piazza Duomo, che però non è ancora confermato. A Salerno è prevista una festa gratuita in Piazza della Libertà, con il programma in arrivo, mentre Genova sta lavorando a un concerto in una piazza centrale ancora da definire.

Consigli pratici per organizzare il Capodanno 2027

Il ponte lungo farà crescere la domanda di alloggi, quindi prenotare con anticipo è la prima regola. Chi riesce ad aggiungere qualche giorno di ferie può persino unire Capodanno ed Epifania, sfruttando il più conveniente tra i ponti del 2027. Chi aspetta le conferme ufficiali degli artisti rischia di trovare prezzi raddoppiati o strutture già piene, soprattutto nelle città con i concerti più attesi.

Conviene scegliere una sistemazione raggiungibile a piedi dalla piazza principale, perché la notte di San Silvestro molti centri storici vengono chiusi al traffico e i mezzi pubblici sono presi d’assalto. Per gli eventi più affollati vengono spesso istituite zone rosse con accessi contingentati e controlli di sicurezza, ed è quasi sempre vietato portare bottiglie di vetro e fuochi d’artificio: sono divieti stabiliti di anno in anno con un’ordinanza sindacale, e chi non li rispetta rischia sanzioni anche pesanti.

Se partite in auto e la lasciate ferma per diversi giorni, valutate con attenzione dove parcheggiarla: abbiamo spiegato quali rischi aumentano davvero quando l’auto resta in sosta a lungo e come ridurli. Chi invece viaggia da solo non deve rinunciare alla festa: le piazze sono il luogo ideale per sentirsi parte di qualcosa anche senza compagnia, e con qualche accorgimento è possibile godersi un viaggio di qualità senza dividere le spese.

Infine, se l’Italia vi sta stretta e cercate un’esperienza diversa dal solito, abbiamo raccolto anche alcune idee per festeggiare il Capodanno in giro per il mondo, dalle spiagge tropicali alle capitali del Nord Europa. E se volete entrare nel clima delle feste già nelle settimane precedenti, a dicembre potete fare tappa in uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia. Qualunque sia la scelta, il calendario di quest’anno regala un’occasione rara: quattro giorni per chiudere il 2026 e iniziare il 2027 nel posto giusto.