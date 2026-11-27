C’è chi non ha mai imparato a sciare, chi ha smesso dopo una brutta caduta e chi semplicemente preferisce godersi la montagna con ritmi più lenti. Per molto tempo un inverno in quota senza sci ai piedi è sembrato un ripiego: lunghe ore al bar della baita mentre gli altri scendevano lungo le piste.

Oggi non è più così. Le località alpine e appenniniche hanno capito che una parte crescente dei turisti cerca altro, e l’offerta di esperienze sulla neve per chi non scia è diventata ricchissima. Ecco dieci esperienze da provare per un weekend in montagna che non ha nulla da invidiare a una settimana bianca.

1. Le ciaspolate nei boschi innevati

Le racchette da neve, chiamate comunemente ciaspole, sono il modo più semplice e naturale per esplorare la montagna d’inverno. Non serve alcuna esperienza: se sapete camminare, sapete ciaspolare. Si attraversano boschi silenziosi, radure immacolate e sentieri che d’estate sono affollati e d’inverno sembrano appartenere solo a voi.

Quasi tutte le località offrono percorsi segnalati e uscite accompagnate, comprese le ciaspolate al chiaro di luna, che spesso si concludono con una cena in rifugio. Il consiglio è affidarsi a una guida o a un accompagnatore di media montagna, almeno le prime volte, e controllare sempre il bollettino valanghe prima di uscire: la neve fresca è bellissima ma va rispettata.

2. Lo slittino, il divertimento per tutte le età

Lo slittino è l’attività che mette d’accordo grandi e piccoli. In molte località, soprattutto in Alto Adige, esistono vere e proprie piste dedicate, lunghe anche diversi chilometri, spesso raggiungibili con gli impianti di risalita e talvolta illuminate per le discese serali. Si sale a piedi o in funivia, ci si ferma in una malga per un piatto caldo e poi si scende tra curve e risate.

È economico, non richiede attrezzatura particolare, visto che gli slittini si noleggiano quasi ovunque, e regala emozioni sorprendenti. L’unica raccomandazione è usare il casco, soprattutto per i bambini, e scegliere piste adatte al proprio livello.

3. Sleddog: guidare una slitta trainata dai cani

Per un’esperienza davvero fuori dal comune c’è lo sleddog, la corsa sulla neve con una slitta trainata da una muta di cani da slitta, di solito husky o malamute. In diverse località delle Alpi è possibile provare un’escursione accompagnati da un musher esperto, prima come passeggeri e poi, dopo una breve lezione, alla guida della slitta. Il rapporto con i cani, il silenzio della natura e la velocità rendono lo sleddog un ricordo che resta impresso a lungo. È un’attività molto richiesta, quindi conviene prenotare con largo anticipo, soprattutto nei fine settimana di gennaio e febbraio.

4. Le funivie panoramiche ad alta quota

Non serve sciare per salire in cima. Alcune funivie italiane sono attrazioni in sé, capaci di portare chiunque a contatto con i ghiacciai. La più spettacolare è probabilmente lo Skyway Monte Bianco, che da Courmayeur porta fino a Punta Helbronner, a quasi 3.500 metri di quota, con una vista che spazia sulle vette più alte d’Europa. Anche nelle Dolomiti numerosi impianti permettono di raggiungere terrazze panoramiche e rifugi in quota senza alcuna fatica. Prima di salire conviene controllare le previsioni meteo: con la nebbia lo spettacolo si perde.

5. I treni panoramici tra le montagne

Chi ama viaggiare con calma può scoprire la montagna dal finestrino. Il treno più famoso è il Bernina Express, il “trenino rosso” che parte da Tirano, in Valtellina, e attraversa le Alpi svizzere lungo una linea ferroviaria riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, tra viadotti, ghiacciai e paesaggi innevati che sembrano usciti da una cartolina. In Italia esistono altre linee suggestive, come la ferrovia Vigezzina-Centovalli tra Piemonte e Svizzera. È un’esperienza perfetta anche per chi viaggia con anziani o bambini piccoli.

6. Terme e centri benessere con vista sulla neve

Poche cose sono rilassanti come immergersi in una piscina calda all’aperto mentre intorno tutto è coperto di neve. Molte località montane, da Bormio a Pré-Saint-Didier, da Merano alle valli del Trentino, offrono centri termali e spa con vasche esterne affacciate sulle vette.

È l’attività ideale per chiudere una giornata all’aperto o per dedicare un intero weekend al relax. Nei periodi di punta l’ingresso va prenotato, perché i posti sono limitati. Chi vuole approfondire trova le mete migliori nella nostra guida alle terme in inverno da scoprire in Italia.

7. Pattinaggio su ghiaccio, anche sui laghi

Quasi ogni località montana ha la sua pista di pattinaggio, spesso all’aperto e nel cuore del paese, illuminata la sera e animata dalla musica. Per un’esperienza più particolare, in alcuni inverni particolarmente freddi è possibile pattinare su laghi alpini ghiacciati, ma solo dove le autorità locali lo autorizzano e dopo i controlli sullo spessore del ghiaccio. Mai avventurarsi da soli su superfici ghiacciate non controllate.

8. Fat bike e passeggiate a cavallo sulla neve

Le fat bike sono biciclette con pneumatici molto larghi, pensate proprio per pedalare sulla neve battuta. Molte località le noleggiano, anche in versione elettrica, e propongono itinerari guidati su sentieri e strade forestali. Chi preferisce un ritmo diverso può scegliere una passeggiata a cavallo o in carrozza trainata da cavalli, un’esperienza romantica e adatta a tutta la famiglia.

9. Cene in rifugio e sapori di montagna

Una delle esperienze più amate dell’inverno è la cena in un rifugio d’alta quota, raggiunto con le ciaspole, in motoslitta o a bordo di un gatto delle nevi. Dopo cena si torna a valle sotto un cielo pieno di stelle, spesso con le torce o le lanterne. La cucina di montagna, fatta di polenta, formaggi d’alpeggio, canederli e dolci caldi, è da sola un buon motivo per partire.

10. Borghi, mercatini e passeggiate in paese

Infine, la montagna d’inverno è fatta anche di borghi da scoprire con calma, botteghe artigiane, musei etnografici e chiese affrescate. Tra fine novembre e l’Epifania molte località aggiungono il fascino delle bancarelle natalizie: abbiamo raccolto i mercatini di Natale più belli d’Italia, molti dei quali si trovano proprio nelle valli alpine.

Come organizzare il weekend sulla neve

Per scegliere il momento giusto conviene consultare il calendario delle festività: nel 2027 diversi ponti permettono di allungare il fine settimana con pochi giorni di ferie, a partire da quello lunghissimo tra Capodanno ed Epifania. Chi viaggia in auto deve ricordare che su molte strade di montagna, dal 15 novembre al 15 aprile, è obbligatorio avere a bordo le catene oppure montare pneumatici invernali. Se state pensando di sostituire le gomme, abbiamo spiegato cosa valutare quando si acquistano prodotti e ricambi per l’auto.

Per l’abbigliamento vale la regola degli strati: uno strato tecnico a contatto con la pelle, uno intermedio caldo e una giacca impermeabile, oltre a guanti, berretto, occhiali da sole e crema protettiva, perché in quota il sole riflesso dalla neve è molto forte. Molte delle attività descritte, come sleddog, cene in rifugio e ingressi alle terme, hanno posti limitati: prenotare prima di partire evita delusioni. E se cercate altre idee per riempire il fine settimana, trovate qualche spunto su come trovare esperienze originali da vivere nel weekend.