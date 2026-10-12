Malasanità: quando un errore medico può diventare responsabilità sanitaria

Quando una cura non produce il risultato sperato, quando dopo un intervento compaiono complicazioni oppure quando una diagnosi arriva troppo tardi, è naturale chiedersi se qualcosa sia andato storto.

Ma un esito negativo non significa automaticamente che ci sia stata malasanità.

Per parlare di responsabilità sanitaria è necessario verificare se il comportamento dei professionisti o della struttura sanitaria sia stato corretto e, soprattutto, se un eventuale errore abbia concretamente provocato o aggravato il danno subito dal paziente.

È proprio questo uno degli aspetti più delicati nella richiesta di risarcimento per un caso di malasanità: prima di avanzare accuse o richieste economiche è necessario ricostruire con precisione ciò che è accaduto.

Quando si può parlare di possibile malasanità?

I casi possono essere molto diversi tra loro.

Un problema può nascere, ad esempio, da una diagnosi errata o tardiva, da un intervento chirurgico eseguito in modo non corretto, dalla mancata prescrizione di accertamenti necessari, dalla gestione inadeguata di una complicanza oppure da un ritardo nell’inizio di una terapia.

Anche la fase successiva a un intervento può assumere particolare importanza. Un paziente può essere stato correttamente operato, ma una complicanza potrebbe non essere stata riconosciuta o trattata tempestivamente.

Il punto centrale, quindi, non è semplicemente stabilire che il paziente “sta peggio”.

Occorre comprendere perché si è verificato quel danno e se poteva essere evitato attraverso una condotta sanitaria corretta.

Il danno non basta: bisogna dimostrare il collegamento con l’errore

Uno degli equivoci più frequenti riguarda proprio questo aspetto.

Avere subito un danno importante non significa, da solo, avere automaticamente diritto a un risarcimento.

È necessario verificare il collegamento tra la condotta sanitaria contestata e le conseguenze riportate dal paziente.

Pensiamo, ad esempio, a una patologia diagnosticata con diversi mesi di ritardo. La domanda da porsi non è soltanto se il medico avrebbe potuto individuarla prima.

Bisogna anche verificare se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito cure diverse, maggiori possibilità di guarigione, un trattamento meno invasivo o conseguenze meno gravi.

È questa ricostruzione che permette di comprendere se esistono realmente i presupposti per una richiesta risarcitoria.

Quali danni possono essere risarciti?

Quando viene accertata una responsabilità sanitaria, le conseguenze economiche possono essere molto diverse da caso a caso.

Il risarcimento può riguardare il danno biologico derivante dalle lesioni permanenti o temporanee, le sofferenze patite, le spese sostenute per cure, visite, farmaci e riabilitazione e, in determinate situazioni, anche le conseguenze sul lavoro e sul reddito.

Nei casi più gravi possono inoltre assumere rilievo le ripercussioni sulla vita quotidiana e familiare della persona.

La quantificazione non dovrebbe quindi essere affrontata attraverso una valutazione sommaria.

Ogni voce di danno deve essere individuata, documentata e collegata alle conseguenze effettivamente prodotte dall’errore sanitario.

Il metodo dello Studio Piraino nei casi di responsabilità sanitaria

Lo Studio Piraino affronta le pratiche di malasanità attraverso una valutazione preliminare della documentazione e una ricostruzione del percorso clinico del paziente.

L’obiettivo iniziale è comprendere se esistano realmente elementi che possano giustificare un approfondimento medico-legale.

Quando necessario, la documentazione viene sottoposta a professionisti e specialisti delle discipline coinvolte, così da verificare sia l’eventuale responsabilità sia il rapporto tra l’errore contestato e il danno subito.

Questo permette di evitare richieste generiche e di impostare invece una pratica risarcitoria fondata su elementi clinici, medico-legali e giuridici concreti.

Quando esistono i presupposti, lo Studio segue anche la fase stragiudiziale della richiesta di risarcimento, confrontandosi con le strutture sanitarie e con le compagnie assicurative coinvolte.