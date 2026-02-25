Idee regalo per lettori: 10 pensieri originali per amanti della lettura

Fare un regalo non è mai facile. Farlo a chi ama leggere è meno semplice di quanto si pensi. Regalare un libro è sicuramente la scelta più ovvia, ma non la più riuscita. Sia perché si rischia di regalare un volume che già letto, ma soprattutto di non intercettare i reali gusti di quel lettore. L’alternativa è trovare (o realizzare) un regalo che sia davvero originale, utile e memorabile.

10 idee regalo per lettori

1 – Lampada da lettura a LED regolabile

Per chi legge a letto senza disturbare il partner, o per chi si immerge nei libri fino a tarda notte, una lampada da lettura di qualità è un regalo pratico e apprezzatissimo. I modelli migliori hanno LED a luce calda regolabile, clip per fissarla al libro o al comodino, e batteria ricaricabile USB.

2 – Abbonamento annuale alle piattaforme di audiolibri

Non tutti i lettori hanno già scoperto gli audiolibri. Un abbonamento annuale apre le porte a un nuovo modo di “leggere”. Si possono ascoltare durante gli spostamenti, mentre si cucina, durante l’attività fisica. È il regalo perfetto per chi dice “non ho tempo di leggere” ma in realtà ha tempo morto che potrebbe riempire di storie.

3 – Segnalibri artigianali che durano nel tempo

Per chi ama i dettagli raffinati e sostenibili, i segnalibri in legno personalizzati rappresentano un pensiero elegante che unisce funzionalità ed estetica. Incisi con citazioni letterarie, illustrazioni botaniche o dediche personalizzate, trasformano un semplice accessorio in un oggetto da collezione. A differenza dei segnalibri commerciali di carta o metallo stampato, quelli in legno artigianale hanno un’anima: il profumo del legno naturale, la texture al tatto, l’unicità della venatura. Ogni pezzo è leggermente diverso dall’altro, proprio come ogni lettore è unico.

4 – Book stand in legno o metallo

Per chi legge ricette in cucina, per chi studia da manuali pesanti, per chi ama leggere a colazione senza piegare il libro, un leggìo da tavolo è un accessorio sottovalutato ma utilissimo. I modelli artigianali in legno massello uniscono funzionalità ed estetica, diventando anche un bell’oggetto da esporre.

5 – Tazze letterarie con citazioni famose

Per chi non inizia la giornata senza caffè e senza libro, una tazza con citazioni di grandi autori unisce due passioni. Da Oscar Wilde a Jane Austen ci sono mug per ogni gusto letterario e per ogni tipo di ironia.

6 – Kit rilegatura giapponese per taccuini fai-da-te

Per i lettori creativi che amano anche scrivere, un kit per la rilegatura giapponese permette di creare taccuini personalizzati con carte pregiate. È un regalo esperienziale perché oltre all’oggetto finito, c’è il piacere di crearlo.

7 – Cuscino da lettura ergonomico

Chi legge sul divano o a letto sa quanto sia difficile trovare la posizione giusta senza affaticare collo e braccia. I reading pillow (cuscini con braccioli laterali e schienale rigido) sono la soluzione ergonomica definitiva. Sembrano ingombranti, ma chi li prova non torna più al cuscino normale. Sono perfetti anche per chi legge su tablet o e-reader, quindi per studenti e professionisti.

8 – Fermalibri artistici o insoliti

Per chi ha scaffali traboccanti di volumi, magari messi anche di traverso, i fermalibri di design sono funzionali e decorativi. Dalle versioni minimal in metallo nero ai modelli scultorei (mani, animali, simboli letterari), ce n’è per tutti i gusti e budget. Ci sono poi anche i fermalibri magnetici, che sembrano sfidare la gravità tenendo i libri sospesi e proprio per questo sono particolarmente d’effetto e fanno sempre colpo.

9 – Diario di lettura o bullet journal tematico

Per i lettori organizzati che amano tracciare le proprie letture, un diario dedicato con sezioni pre-stampate per recensioni, citazioni, classifiche personali, e obiettivi di lettura è un regalo molto utile.

10 – Gift card

Quando non si conosce il gusto letterario del destinatario o si vuole andare sul sicuro, la gift card può sembrare un ripiego facile. Ma se scelta con cura (magari di una libreria indipendente di quartiere invece che nelle grandi catene) diventa un regalo che supporta il commercio locale e permette al lettore di esplorare, sfogliare, chiedere consigli al libraio.

Molte librerie offrono gift card personalizzabili con un messaggio, trasformando un pezzo di plastica in un gesto più personale. E per i lettori, entrare in libreria con una gift card da spendere è un’esperienza gioiosa quanto ricevere il regalo stesso.

Il miglior regalo per un lettore non è necessariamente il più costoso, ma quello che dimostra di aver capito la sua passione.