Come scegliere i mobili per la casa nuova: la guida per non sbagliare (quasi) niente

by Redazione

Le chiavi in mano, le stanze vuote, l’eco dei passi sul pavimento nuovo. Bellissimo, certo. Poi però arriva la domanda che rovina il sonno: e adesso, da dove comincio? Arredare una casa nuova da zero è una delle cose più entusiasmanti e più traditrici che ti capiteranno: entusiasmante perché tutto è possibile, traditrice perché gli errori si pagano per anni. Il divano sbagliato te lo tieni. L’armadio che non entra pure.

La buona notizia è che esiste un ordine sensato per fare le cose. Seguilo, e ti giochi bene sia il budget sia i metri quadri.

Prima regola: vivi la casa, poi arredala

Lo so, non vedi l’ora di comprare tutto. Resisti. Se puoi, abita la casa qualche settimana con l’essenziale: un letto, un tavolo, poco altro. Ti accorgerai di cose che nessuna planimetria racconta — da che parte gira la luce al mattino, dove ti viene naturale appoggiare le chiavi, quale angolo chiama una poltrona.

Nel frattempo misura. Tutto. Non solo le pareti: anche porte, finestre, radiatori, prese. E il vano scale, già che ci sei — c’è un’umanità intera di divani rimasti sul pianerottolo perché nessuno aveva controllato se passavano.

Il budget: dividi e vinci

Sui soldi, un criterio che funziona: spendi di più dove il corpo passa più tempo. Letto, divano, sedie. Un materasso mediocre te lo ricorda la schiena ogni mattina, una sedia scomoda ogni cena. Su librerie, tavolini e mobili contenitori puoi invece alleggerire senza che nessuno se ne accorga.

E lascia un dieci per cento di margine. Non per capriccio: perché a casa abitata salteranno fuori esigenze che oggi non immagini nemmeno. Succede sempre, a tutti.

Funzionalità ed estetica non sono rivali

Il grande dilemma — bello o pratico? — è in realtà un falso problema. Un mobile davvero riuscito è tutte e due le cose insieme: il tavolo allungabile con un meccanismo che scorre bene ed è pure un piacere da guardare, il letto con i cassettoni che non sembra un contenitore, la madia che nasconde il caos e intanto fa la sua figura.

Il trucco per non perdersi è decidere prima uno stile guida — moderno, classico rivisitato, nordico, materico — e usarlo come filtro. Non come gabbia, come filtro: davanti a ogni acquisto ti chiedi se parla la stessa lingua del resto. Se la risposta è no, per quanto ti piaccia, lascialo dov’è. Le case più belle non sono quelle con i mobili più belli, ma quelle dove i mobili si parlano.

La qualità si vede nei dettagli (e nel tempo)

Come riconosci un mobile fatto bene? Aprilo, toccalo, ribaltalo se serve. Guarda le giunzioni: incastri e viti solide sì, graffette e colla a vista no. Cassetti che scorrono senza incertezze, ante che si chiudono con un suono pieno, finiture uniformi anche dove non guarda nessuno. La qualità è fatta di posti nascosti curati come quelli in vista.

E poi ci sono i tessuti, il dettaglio che quasi tutti lasciano per ultimo e che invece merita un capitolo suo. Rivestimenti, tende, cuscini: sono loro a decidere la temperatura emotiva della casa. Qui vale la pena guardare alla tradizione tessile italiana — realtà come Deco Italian Design propongono tessuti d’arredo al metro, dai damascati alle fantasie contemporanee, con cui personalizzare tende e rivestimenti su misura. È il modo più furbo di dare carattere a una casa nuova: i mobili fanno la struttura, i tessuti fanno l’anima. E costano una frazione.

L’ordine giusto degli acquisti

Se ti serve una rotta, eccola. Si parte dalla camera da letto, perché dormire bene non è negoziabile: letto, materasso, armadio. Poi la cucina, se non c’è già, che è l’acquisto più tecnico e con i tempi di consegna più lunghi. Terzo il soggiorno — divano, tavolo, sedute — dove conviene prendersi tutto il tempo per provare, sedersi, sdraiarsi senza vergogna in negozio.

Per ultimi, i complementi: lampade, tappeti, tende, quadri. Non perché contino meno — anzi, sono quelli che trasformano un appartamento arredato in una casa — ma perché scelti alla fine, a spazi vissuti, azzeccano il bersaglio molto più spesso.

Sbagliare un po’ fa parte del gioco

Un’ultima cosa, la più importante: qualche errore lo farai comunque. Una lampada che sembrava perfetta e non lo era, un tappeto troppo piccolo. Va bene così. Una casa non si arreda in un weekend, si costruisce negli anni, un pezzo alla volta, sbagliando e aggiustando. È esattamente questo che la rende tua. I cataloghi mostrano case perfette; le case vere mostrano persone. Meglio le seconde, sempre.

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