Quando la moda è un business: come le catene retail stanno ottimizzando logistica e magazzino per salvare i margini

Nel mercato della moda, un tempo, saper intercettare i gusti del pubblico era sinonimo di successo. Oggi, però, la creatività da sola non basta a far quadrare i conti di un’azienda. Per contrastare la produzione eccessiva di capi, il boom dei resi e i continui cambi di tendenza che nella moda sono all’ordine del giorno, i grandi marchi stanno rivoluzionando i loro magazzini usando l’automazione, l’Intelligenza Artificiale e la tecnologia RFID.

La gestione fisica della merce, che fino a qualche anno fa era vista come una semplice spesa, oggi è diventata una strategia fondamentale per tutelare i propri guadagni e garantire la salute dell’azienda. Il settore si sta muovendo verso un modo di lavorare più moderno e flessibile, dove la tecnologia aiuta a prendere decisioni rapide e offrire al cliente un’esperienza personalizzata.

Vendere la merce in tempo reale con l’RFID

Il primo passo di questo cambiamento si basa sulla precisione dei dati. L’uso dei cartellini con chip RFID, su ogni singolo capo, ha permesso ai grandi marchi di sapere sempre cosa c’è in magazzino con grande precisione. Nei sistemi tradizionali, invece, c’è spesso una differenza tra quello che risulta al computer e quello che si trova davvero sugli scaffali, e questo crea molti problemi.

Con i chip a radiofrequenza, invece, i magazzini e i negozi possono tracciare ogni vestito in tempo reale. In questo modo non si corre il rischio di restare senza merce e si offre un’esperienza di acquisto migliore, sia in negozio sia online. Il grande vantaggio è che non serve più fare i lunghi e costosi inventari a mano, che spesso costringono a chiudere i negozi o a fare straordinari. Inoltre, sapendo sempre dove si trova ogni prodotto, si azzerano gli errori nelle spedizioni.

Automazione e magazzini di prossimità

Oltre ai dati digitali, sta cambiando anche il modo di organizzare lo spazio fisico. I grandi centri logistici stanno abbandonando i vecchi scaffali per passare a magazzini verticali automatici e strutture intelligenti che sfruttano ogni centimetro disponibile.

Grazie a questi sistemi, lo spazio per conservare i prodotti aumenta moltissimo e i tempi per trovare e prendere la merce si riducono notevolmente. Questa incredibile velocità ha permesso di creare nuovi modi per distribuire i prodotti sul territorio.

Molti marchi stanno trasformando una parte dei loro negozi fisici in piccoli centri di spedizione vicini ai clienti, pensati per consegnare gli ordini online nel giro di poche ore. In questo modo, il negozio non è più solo una semplice vetrina, ma diventa un punto d’appoggio per accorciare le distanze e spendere meno per i trasporti veloci.

Intelligenza Artificiale e gestione dei resi

Una delle sfide più grandi per i fashion retail è gestire i resi, facilitati dagli acquisti online, che costano molto e rischiano di far perdere valore ai vestiti. Per ridurre questo problema, oggi si usa l’Intelligenza Artificiale.

Questi programmi analizzano i dati delle vendite passate, i movimenti sui social network e le ultime sfilate per capire quanti capi verranno comprati davvero, evitando di produrre merce che resterà invenduta.

Quando un cliente restituisce un prodotto, l’obiettivo principale diventa rimetterlo in vendita il prima possibile. I software di gestione più avanzati aiutano a velocizzare questo percorso: controllano la qualità del capo e lo rimettono subito sul mercato prima che scada la stagione e che perda valore.

Un unico magazzino tra online e negozio

Questo percorso tecnologico si completa eliminando le divisioni all’interno dell’azienda. Fino a poco tempo fa, le merci per il sito e-commerce e quelle per i negozi fisici venivano gestite separatamente, creando spesso molta confusione. Oggi questa divisione sta scomparendo.

I sistemi in cloud permettono di controllare tutto l’inventario come se fosse un unico grande deposito condiviso e visibile in tempo reale. In questo panorama si inseriscono soluzioni come Magicstore, un software gestionale in cloud creato appositamente per il mondo della moda e dei negozi di abbigliamento. Questo strumento permette a boutique e catene di gestire facilmente le varianti di taglia e colore, unendo la merce del negozio fisico con quella del sito web. Il vantaggio è chiaro: se un abito è finito in un negozio, il sistema vede subito se è presente in un altro punto vendita o nel magazzino centrale e permette di spedirlo direttamente a casa del cliente, senza perdere la vendita e offrendo un servizio senza attese.