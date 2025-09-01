Progettare un nuovo ufficio: da dove iniziare, a chi rivolgersi e quale arredo scegliere

Ripensare gli spazi di lavoro è oggi una delle priorità per aziende, studi professionali, liberi professionisti e start-up.

Che tu debba arredare una sede direzionale, un coworking moderno, uno studio medico o legale, la progettazione dell’ufficio ha un impatto diretto sul benessere e sulla produttività.

In città dinamiche come Torino, Milano, Verona e Bologna, cresce la richiesta di ambienti funzionali e flessibili, capaci di adattarsi ai cambiamenti del lavoro ibrido.

E proprio in questo contesto può diventare strategico ordinare scaffalature e arredi per ufficio a Torino o in qualsiasi altra città da fornitori affidabili, per ottenere una soluzione completa, personalizzata e su misura.

Ma cosa bisogna fare quando si vuole progettare un nuovo ufficio? E da dove è meglio partire?

Perché investire nella progettazione dell’ufficio?

L’ufficio non è più solo un luogo in cui lavorare: è lo specchio della cultura aziendale. Un ambiente ben pensato favorisce la concentrazione, la collaborazione, la creatività e anche la fidelizzazione dei talenti.

Un errore comune è sottovalutare la progettazione, limitandosi a un’accozzaglia di mobili senza coerenza visiva o funzionale. Oggi, ogni spazio deve rispondere a esigenze specifiche, dal comfort acustico all’illuminazione naturale, dalla privacy al movimento.

L’obiettivo è creare un luogo che ispiri, che accresca l’efficienza del personale e che tenga conto anche delle norme in tema di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

Le domande da porsi prima di iniziare con la progettazione di un ufficio

Una buona progettazione di un ufficio parte da un’analisi approfondita delle caratteristiche che dovrà avere e della destinazione d’uso in base al lavoro che vi si andrà a svolgere.

Ecco alcune domande chiave:

Qual è la funzione principale dello spazio (operativo, direzionale, creativo, pubblico)?

Quante persone lavoreranno contemporaneamente nell’ambiente?

I clienti che entreranno in contatto diretto con gli spazi?

Ci sono esigenze o spazi particolari da progettare come sale riunioni, zone relax o aree break?

È necessario prevedere ambienti flessibili e riconfigurabili?

Solo rispondendo con precisione a queste domande potrai pensare a un progetto efficiente e coerente.

Moderno, ergonomico, modulare: le tre parole chiave per un ufficio veramente funzionale

Le esigenze lavorative di oggi si riflettono anche nella scelta dell’arredo. L’ufficio moderno si basa su tre pilastri:

Modernità: linee pulite, colori neutri, tecnologia integrata e soluzioni che stimolino la concentrazione e il benessere. Ergonomia: postazioni regolabili, sedute certificate, scrivanie elettriche e materiali studiati per garantire una corretta postura e ridurre la fatica. Modularità: pareti mobili, tavoli componibili, scaffalature adattabili. In questo modo lo spazio può crescere, migliorare ed evolversi con l’azienda.

A Milano, Torino e Brescia sono sempre più diffuse soluzioni modulari che rispondono al bisogno di flessibilità delle nuove realtà lavorative.

Ufficio classico, coworking o spazio ibrido?

In base alla tipologia di attività, anche la destinazione degli spazi può cambiare radicalmente.

Un ufficio direzionale ad esempio richiede ambienti distinti e rappresentativi, sale riunioni e postazioni singole con ampie scrivanie, uno studio professionale (come quello di un architetto o commercialista) ha bisogno di spazi di accoglienza ben curati, archivi ordinati e aree riservate per la privacy dei clienti. Un coworking, invece, funziona meglio con postazioni condivise, zone comuni, lockers e arredi facilmente spostabili.

Anche lo spazio ibrido — che alterna lavoro da remoto e in presenza — è in crescita. In questi casi, l’arredo di un ufficio può essere semplice, funzionale e versatile.

La situazione del nord Italia: una domanda in continua evoluzione

Le regioni del Nord Italia rappresentano un vero laboratorio in continua trasformazione. A Torino, città dall’anima industriale e oggi polo dell’innovazione, cresce la richiesta di arredi professionali per startup e studi creativi.

A Milano, la capitale del design, il focus è su soluzioni di prestigio, eleganti e funzionali; a Bologna e Verona, invece, si alternano esigenze pubbliche e private, con attenzione alla sostenibilità.

Le aziende che operano in questi territori cercano fornitori in grado di offrire non solo arredi di qualità, ma anche consulenza, montaggio, assistenza e soluzioni su misura.

Quanto costa arredare un ufficio?

Il budget per arredare un ufficio varia molto in base a dimensioni, tipologia degli arredi, servizi aggiuntivi e materiali. Tuttavia, oggi è possibile ottenere preventivi personalizzati anche online o tramite la richiesta di sopralluoghi in loco.

Il consiglio è di evitare soluzioni troppo economiche, che spesso portano a dover sostituire tutto dopo poco tempo: meglio investire fin da subito su qualità, durata ed ergonomia.

A chi rivolgersi per riprogettare un ufficio?

Le realtà migliori sono quelle che offrono un servizio completo: progettazione, consulenza, fornitura, montaggio e assistenza post-vendita.

Nel Nord Italia non mancano aziende specializzate in questo settore, in grado di gestire ogni aspetto, dal singolo mobile al rifacimento completo degli spazi.

Arredare un ufficio moderno significa investire nel futuro della propria attività. Non si tratta solo di acquistare scrivanie e sedie, ma di costruire un ambiente che parli di te, del tuo modo di lavorare e della tua visione aziendale.

Del resto uno spazio ben progettato migliora la qualità del lavoro, aumenta la produttività e contribuisce al benessere psicofisico delle persone che lo vivono ogni giorno.