La migliore assistenza per la vostra auto: i vantaggi delle officine Volkswagen

Con i suoi centri ufficiali la casa automobilistica Volkswagen propone diversi servizi molto interessanti per i suoi automobilisti. L’obiettivo è quello di fornire assistenza in ogni situazione, dagli interventi coperti dalla garanzia fino al supporto stradale. Se volete scoprire dove sono le officine Volkswagen più vicine a voi potete consultare il sito web della casa automobilistica, che ospita al suo interno l’intero elenco di tutte le sedi sul suolo italiano. Grazie a un motore di ricerca potete trovare rapidamente i centri più vicino a voi inserendo il vostro indirizzo.

Proseguite nella lettura se volete sapere di più sui servizi e sulle soluzioni che Volkswagen mette a disposizione per i suoi clienti.

Garanzia, manutenzione e riparazioni

Nelle officine di Volkswagen lavorano tecnici e meccanici professionisti, che nel tempo hanno coltivato le competenze e l’esperienza necessarie per lavorare al meglio sulla vostra automobile.

Potete rivolgervi a questi centri se la vostra macchina ha dei problemi che possono essere coperti dalla garanzia. La garanzia interviene nel momento in cui si manifestano problemi relativi ai materiali o derivanti da difetti di fabbricazione. La garanzia di legge dura per 24 mesi, e non c’è nessun vincolo per quanto riguarda il chilometraggio della vettura.

Potete eventualmente acquistare in sede un pacchetto che si chiama Volkswagen ExtraTime, che serve a estendere la garanzia. Volkswagen ExtraTime estende la garanzia fino a 5 anni complessivi, con un limite di 150.000 km.

In queste officine non si occupano solamente di interventi coperti dalla garanzia, ma sono pronti a eseguire sia i tagliandi che le riparazioni. Il tagliando è un intervento di manutenzione essenziale per la cura della propria automobile, durante il quale si controlla da cima a fondo e si cambiano i pezzi che si sono rovinati, come accade con il filtro dell’olio.

Sia per la manutenzione ordinaria, sia per le riparazioni, nelle officine Volkswagen si usano solamente i ricambi originali.

Le promozioni di Volkswagen

Se volete spendere meno potreste trovare molto interessanti le promozioni messe a disposizione da Volkswagen. Sul sito potete scoprire tutto ciò che riguarda le offerte attive. Tra le offerte più interessanti attualmente disponibili ci sono quelle per l’acquisto dei piani di manutenzione We Care Easy. Questi piani di manutenzione sono l’ideale per chi vuole programmare i propri tagliandi, con un prezzo bloccato molto conveniente.

Se invece avete bisogno di acquistare pezzi di ricambio potete usufruire della promozione Service 25, che consente di comprare alcuni dei ricambi più comuni con uno sconto del 25%.

Il Servizio Mobilità Volkswagen

Volkswagen può intervenire anche lontana dalle sue officine grazie alla sua assistenza stradale. Il Servizio Mobilità Volkswagen può essere contattato 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Garantisce interventi tempestivi, in modo tale da dare immediato supporto agli automobilisti nel caso in cui abbiano problemi di vario genere mentre sono in strada.

Potete chiedere maggiori informazioni su questo servizio direttamente in sede, o potete consultare il sito della casa automobilistica.

Ricambi, fluidi e pneumatici

Le officine Volkswagen sono i principali punti di riferimento per l’acquisto di prodotti originali, come pezzi di ricambio e accessori. La casa automobilistica tedesca propone una grande varietà di prodotti, tutti con un’ottima qualità costruttiva.

Per la manutenzione e la cura della vostra auto sono inoltre disponibili tutti i fluidi che vanno inseriti nella vostra vettura, come l’olio motore e il liquido refrigerante. In più Volkswagen mette a disposizione per l’acquisto anche pneumatici di vario genere.