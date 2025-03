Preventivo auto online e frodi assicurative: a cosa stare attenti?

L’acquisto di una polizza assicurativa online rappresenta una soluzione comoda e immediata per molti automobilisti. La possibilità di ottenere rapidamente un preventivo e stipulare un contratto senza doversi recare fisicamente presso un’agenzia ha reso il mercato delle assicurazioni digitali sempre più diffuso. Tuttavia, parallelamente alla crescita di questo settore, si sono moltiplicate anche le frodi assicurative online, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti e la validità delle coperture sottoscritte.

A fronte di questa crescente problematica, le autorità di vigilanza e le compagnie assicurative stanno rafforzando i controlli e sensibilizzando i consumatori sui potenziali rischi connessi alla stipula di polizze online. Tuttavia, è essenziale che gli utenti stessi acquisiscano maggiore consapevolezza e adottino misure preventive per proteggersi dalle truffe, evitando così conseguenze economiche e legali gravi.

L’aumento delle frodi assicurative in Italia

Negli ultimi anni, il numero di truffe legate alle polizze auto è aumentato in modo significativo. Nel 2024 sono stati più di 1,5 milioni gli italiani vittime di frodi assicurative, un dato allarmante che evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione nella scelta della propria assicurazione. La crescita del mercato online ha infatti favorito la proliferazione di siti fraudolenti che, sfruttando nomi e loghi di compagnie note, ingannano gli utenti e incassano pagamenti senza fornire alcuna copertura reale.

Le frodi assicurative possono assumere diverse forme. Oltre ai siti falsi che propongono polizze inesistenti, esistono truffe legate all’uso di documenti contraffatti, alla mancata registrazione della polizza presso l’IVASS o alla vendita di coperture a prezzi stracciati che non rispettano gli obblighi di legge. Alcuni malintenzionati si spingono fino a utilizzare identità rubate per emettere polizze fasulle, arrecando danni sia agli ignari clienti che alle compagnie assicurative legittime.

Segnali di un sito fraudolento

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale riconoscere i principali segnali che possono indicare un sito poco affidabile. Tra i campanelli d’allarme più comuni vi sono:

l’assenza di riferimenti chiari all’impresa assicurativa, come l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) dell’IVASS;

L’uso di indirizzi web sospetti o simili a quelli di compagnie note, con variazioni minime che potrebbero sfuggire a un controllo superficiale;

o simili a quelli di compagnie note, con variazioni minime che potrebbero sfuggire a un controllo superficiale; La mancanza di una sede fisica verificabile o di recapiti telefonici funzionanti;

o di recapiti telefonici funzionanti; Prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media del mercato, che potrebbero nascondere un’offerta ingannevole;

Modalità di pagamento sospette, come la richiesta di bonifici su conti esteri o l’uso di metodi di pagamento poco tracciabili.

Come verificare l’affidabilità di un’assicurazione online

Prima di procedere con la sottoscrizione di una polizza, è essenziale effettuare alcune verifiche per accertarsi dell’affidabilità dell’intermediario. Il primo passo consiste nel consultare il sito dell’IVASS, che fornisce un elenco aggiornato delle compagnie autorizzate a operare in Italia. Inoltre, è consigliabile controllare le recensioni online e confrontare il preventivo rc auto online con quelli proposti da compagnie riconosciute per individuare eventuali discrepanze.

Ulteriori accorgimenti comprendono il controllo delle condizioni generali della polizza, la verifica dell’effettiva registrazione della compagnia assicurativa e l’attenzione a eventuali discrepanze nei dati forniti dal presunto assicuratore. Se si riscontrano anomalie o si hanno dubbi, è sempre meglio contattare direttamente la compagnia assicurativa ufficiale per confermare l’autenticità dell’offerta.

Rischi di una polizza contraffatta

Le conseguenze dell’acquisto di una polizza fraudolenta possono essere estremamente gravi. In caso di sinistro, l’assicurato si troverà privo di copertura, con il rischio di dover risarcire personalmente i danni causati. Inoltre, la circolazione con un’assicurazione non valida comporta sanzioni amministrative, il sequestro del veicolo e, nei casi più gravi, implicazioni penali per uso di documenti falsi.

Un altro rischio riguarda il possibile furto di dati personali e finanziari. Le truffe online spesso mirano non solo a ottenere pagamenti illeciti, ma anche a raccogliere informazioni sensibili che possono essere utilizzate per ulteriori attività fraudolente, come l’apertura di conti bancari o richieste di credito a nome della vittima.

Cosa fare in caso di sospetta truffa

Qualora si sospetti di essere stati vittime di una frode assicurativa, è necessario agire tempestivamente per limitare i danni. È opportuno segnalare il sito fraudolento all’IVASS e presentare una denuncia alle autorità competenti. Inoltre, nel caso in cui sia già avvenuto un pagamento, è consigliabile contattare la propria banca per tentare di bloccare la transazione.