Le nuove professioni in ambito legale: quali sono?

Nel corso degli ultimi anni il panorama delle professioni legali ha subito un’evoluzione significativa. La trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale e l’aumento della regolamentazione in settori tecnologici hanno portato alla nascita di nuove figure professionali, richiedendo competenze che integrano conoscenze giuridiche tradizionali con una forte specializzazione tecnica. Analizzare queste nuove professioni permette di comprendere come il diritto si stia adattando a un mondo in rapido cambiamento e, soprattutto, permette di capire come sia sempre in continua evoluzione il mercato del lavoro: sia nei percorsi e piani di studi delle università tradizionali sia in un corso di giurisprudenza online sono presenti esami e moduli che parlano delle ultime tendenze del diritto proprio per rispondere a queste continue spinte al rinnovamento.

Entrando nel dettaglio degli sbocchi professionali, tra le figure più richieste si trova il Data Protection Officer (DPO), introdotto formalmente dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea. Il DPO ha il compito di garantire che le organizzazioni rispettino le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Questa figura deve possedere competenze multidisciplinari che spaziano dal diritto alla tecnologia dell’informazione, dimostrandosi capace di consigliare e vigilare sull’operato aziendale in materia di trattamento dati.

Un altro ruolo emergente è quello dell’Esperto in diritto della cybersecurity. Con l’aumento degli attacchi informatici (si è assistito ad un +30% nel corso del 2024) e la crescente vulnerabilità dei sistemi digitali, è diventato fondamentale avere professionisti legali in grado di consigliare le aziende sulla gestione dei rischi informatici, sulla compliance normativa e sulla risposta agli incidenti di sicurezza. Questo specialista lavora a stretto contatto con i team IT per sviluppare strategie di prevenzione e di difesa legale.

Sempre più rilevante è anche la figura del Legal Tech Specialist, un professionista che unisce competenze giuridiche a una solida conoscenza delle tecnologie emergenti, come l’automazione dei processi legali, i software di gestione documentale e gli strumenti di analisi predittiva applicati al diritto. Il Legal Tech Specialist si occupa di ottimizzare i flussi di lavoro all’interno degli studi legali e delle aziende, promuovendo l’adozione di strumenti innovativi che migliorano l’efficienza e riducono i costi.

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha dato origine al bisogno di Consulenti legali per l’intelligenza artificiale. Questi professionisti analizzano le implicazioni etiche e giuridiche dell’uso di algoritmi e sistemi intelligenti, garantendo che lo sviluppo e l’applicazione dell’AI avvengano nel rispetto delle normative vigenti. Si occupano, inoltre, della gestione della responsabilità legale in caso di decisioni automatizzate e della tutela dei diritti fondamentali.

Accanto a queste figure si stanno affermando anche altre specializzazioni. Il Consulente in diritto delle criptovalute e blockchain assiste aziende e privati nella regolamentazione delle transazioni digitali, nella gestione dei token e nella compliance alle normative antiriciclaggio. Con il diffondersi del metaverso e delle tecnologie immersive, si intravedono nuove esigenze in termini di proprietà intellettuale, protezione dei dati e contrattualistica, dando vita al Metaverse Legal Advisor.

Inoltre, la crescente attenzione verso le questioni ambientali e sociali ha portato alla nascita del Consulente legale ESG (Environmental, Social and Governance), incaricato di supportare le imprese nell’adeguarsi ai requisiti normativi e volontari relativi alla sostenibilità.

Queste nuove professioni mostrano come il diritto non sia un settore statico, ma un ambito in continua evoluzione. I futuri giuristi dovranno necessariamente possedere competenze trasversali, e comprendere non solo la legislazione ma anche le dinamiche tecnologiche e sociali che influenzano la società contemporanea. Investire in formazione continua e in aggiornamento professionale sarà quindi fondamentale per cogliere le opportunità offerte dal cambiamento e contribuire allo sviluppo di una pratica legale sempre più moderna.