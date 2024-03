Qual è il periodo di garanzia legale per i prodotti acquistati online?

Negli ultimi anni, lo shopping online è diventato sempre più una componente integrante delle nostre vite. Tuttavia, quando si acquista un prodotto a distanza, è fondamentale conoscere i propri diritti, specialmente in termini di garanzia legale. Questa tutela giuridica gioca un ruolo cruciale nella protezione dei consumatori, assicurando che i prodotti acquistati online siano di qualità conforme e privi di difetti.

Garanzia Legale in Italia

In Italia, la garanzia legale sui prodotti acquistati sia in negozio che online è disciplinata dal Codice del Consumo e copre il consumatore per un periodo di 2 anni dalla data di consegna del bene. Questo significa che, entro questo lasso di tempo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dell’articolo.

Cosa Copre la Garanzia

La garanzia legale protegge i consumatori nel caso in cui i prodotti acquistati si rivelino difettosi o diversi da quanto descritto online. Questo include difetti di fabbricazione, malfunzionamenti, difetti di materiale o qualsiasi altra non conformità rispetto alla descrizione del prodotto o alle aspettative legittime basate sull’annuncio e sulle comunicazioni del venditore.

Differenze con Garanzie Commerciali

È importante distinguere la garanzia legale dalle garanzie commerciali offerte volontariamente dai venditori o dai produttori. Queste ultime possono estendere la copertura oltre i 2 anni previsti dalla legge o coprire aspetti non inclusi nella garanzia legale, ma non possono in alcun modo limitare i diritti dei consumatori derivanti dalla garanzia di legge.

Come Avvalersi della Garanzia

Per avvalersi della garanzia legale, il consumatore deve contattare il venditore, segnalando il difetto e fornendo prova d’acquisto del prodotto (ad esempio, lo scontrino o la conferma d’ordine). Il venditore è tenuto a riparare o sostituire il prodotto difettoso senza spese aggiuntive per il consumatore, oppure, qualora ciò non fosse possibile, a ridurre il prezzo o rescindere il contratto, rimborsando il prezzo pagato.

Conclusione

Conoscere il periodo di garanzia legale e i propri diritti in caso di acquisti online è fondamentale per tutelarsi come consumatori. Ricordati che hai diritto a prodotti conformi alla descrizione e privi di difetti per almeno 2 anni dall’acquisto. In caso di problemi, non esitare a far valere i tuoi diritti, contattando immediatamente il venditore per una soluzione soddisfacente.