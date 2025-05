Innovazione e design: l’esperienza di Giuseppe Falsone nel mondo dei serramenti a Torino

Intervista a cura della redazione

In un mercato sempre più esigente, la differenza la fa chi sa coniugare esperienza, innovazione e qualità. È il caso di FG Falsone, azienda torinese specializzata nella fornitura e posa in opera di serramenti, porte e sistemi oscuranti, conosciuta anche per il suo prodotto brevettato Ermetiko, un cassonetto per tapparelle dalle elevate prestazioni termoacustiche. Ne parliamo con il fondatore, Giuseppe Falsone, figura di riferimento nel settore e partner ufficiale Internorm a Torino.

Giuseppe, com’è cambiato in questi anni il mercato dei serramenti, soprattutto a Torino?

Il settore dei serramenti a Torino, come nel resto d’Italia, ha conosciuto un’evoluzione significativa, dettata principalmente da tre fattori: efficienza energetica, design e digitalizzazione. Oggi il cliente è più informato, sensibile ai temi ambientali e attento all’estetica della propria abitazione. Non cerca solo una finestra, ma una soluzione completa che migliori il comfort abitativo e valorizzi l’ambiente. Come FG Falsone, abbiamo puntato su prodotti ad alte prestazioni, selezionati con cura, e su un servizio consulenziale che accompagna il cliente dalla scelta fino alla posa, passando per pratiche e detrazioni.

Avete scelto di essere partner di Internorm. Cosa rappresenta questo marchio per voi?

La scelta di collaborare con Internorm a Torino è stata naturale. Parliamo di un marchio austriaco con oltre 90 anni di storia, leader in Europa nella produzione di serramenti in PVC, legno-alluminio e vetro strutturale. I loro standard di qualità e innovazione sono elevatissimi, e condividono con noi l’attenzione al cliente, alla sostenibilità e alla durabilità dei prodotti. Essere Internorm Partner significa offrire soluzioni certificate, garantite e personalizzabili, in linea con le esigenze dell’edilizia contemporanea, sia in ambito residenziale che professionale.

Tra le vostre soluzioni spicca Ermetiko, un cassonetto brevettato per tapparelle. Di cosa si tratta?

Ermetiko è un nostro cassonetto per tapparelle brevettato, nato da una lunga esperienza sul campo e dalla volontà di risolvere un problema spesso sottovalutato: la dispersione termica e acustica causata dai vecchi cassonetti. Questo prodotto si distingue per l’ermeticità, la facilità di installazione e l’estetica minimale. È ideale sia nelle ristrutturazioni sia nei nuovi edifici, ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi tapparella in commercio. Con Ermetiko, offriamo ai nostri clienti un vantaggio concreto: comfort abitativo superiore, meno rumore, meno sprechi energetici e un design moderno e discreto.

Il mondo delle porte interne sta cambiando molto. Quali tendenze state osservando?

Il mercato delle porte interne a Torino si è evoluto verso prodotti sempre più personalizzabili, con finiture sofisticate e soluzioni tecniche intelligenti. Le richieste più frequenti oggi riguardano le porte filomuro, le porte a scomparsa e quelle con cerniere invisibili. Il cliente non si accontenta più della semplice funzione di chiusura: vuole una porta che diventi parte integrante dell’arredo. In FG Falsone collaboriamo con brand italiani di altissima qualità e offriamo consulenze su misura per integrare ogni porta nel progetto architettonico complessivo.

E per quanto riguarda le porte blindate? La domanda è ancora alta?

Sì, le porte blindate a Torino restano molto richieste, soprattutto in contesti residenziali urbani e nei cantieri di nuova costruzione. Ma anche qui la tendenza si è spostata: non basta più avere un prodotto sicuro, serve anche un design curato e la possibilità di personalizzare estetica e finiture. Le nuove generazioni di porte blindate offrono prestazioni avanzate anche in termini di isolamento termoacustico e controllo accessi. Noi proponiamo solo modelli certificati, made in Italy, con classi antieffrazione elevate e un’estetica che si integra perfettamente con le linee moderne o classiche degli ambienti domestici.

