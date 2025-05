Centro Elevatori: La Tua Piattaforma Aerea per Ogni Esigenza di Sollevamento

Esistono diverse tipologie di piattaforme aeree, in pratica per ogni esigenza di sollevamento, ci sono: piattaforme autocarrate, piattaforme semoventi a braccio, piattaforme semoventi verticali, semoventi cingolate di tipo a ragno, ecc. Le piattaforme e i bracci elevatori possono essere montate su vari mezzi e diventare così ancora più versatili e in grado di adattarsi al meglio alle più differenti esigenze di lavoro in diversi ambiti, come quello edile, ma non solo.

La cosa fondamentale, quando si sceglie una piattaforma aerea è affidarsi ad un partner tecnico preparato, competente e serio, esperto e che possa di conseguenza garantire sempre qualità e professionalità ai massimi livelli. Vengono proposti di continuo sul mercato nuovi mezzi e dispositivi e senza una consulenza specifica sarà difficile potersi orientare a dovere, compiendo le migliori scelte operative per la propria attività.

Centro Elevatori Srl garantisce piattaforme aeree nuove e usate che assicurano prestazioni elevate nella movimentazione e nel sollevamento a diverse altezze ed in molteplici differenti utilizzi.

Una piattaforma aerea è uno strumento progettato per sollevare uno o più operatori (e le loro attrezzature) in altezza, consentendo di svolgere lavori in quota in modo del tutto sicuro e pienamente efficiente. Sono una soluzione alternativa ai tradizionali ponteggi, che risulta particolarmente utile in settori come l’edilizia, l’impiantistica, l’agricoltura e la manutenzione urbana e industriale, ma non solo.

Come trovare la Piattaforma Aerea per Ogni Esigenza di Sollevamento

Centro Elevatori è un’azienda nata dall’entusiasmo e dall’esperienza di Francesco Stacchiotti, che ha da sempre investito molto in innovazione e sicurezza.

Dal 1999, Centro Elevatori, offre ai suoi clienti un prodotto in grado di rispondere senza problemi alle più diverse esigenze in vari settori, come l’edilizia, la logistica, l’agricoltura e molti altri.

A caratterizzare gli oltre 25 anni di attività dell’azienda sono sempre stati un servizio eccellente sotto vari punti di vista, un’ampia selezione di modelli di piattaforma aeree nuove e usate, assistenza di qualità, servizio leasing e naturalmente massimi livelli di sicurezza.

L’azienda commercializza piattaforme aeree delle migliori marche, nuove e usate, garantendo un’ampia selezione di differenti modelli e funzionalità. Ogni macchinario e ogni attrezzatura proposta, viene scelta con la massima cura e grande attenzione, affidandosi ad aziende che offrono i massimi standard qualitativi, efficienza e professionalità al top, nonché alti livelli di sicurezza per i lavoratori.

Fiore all’occhiello dell’azienda è poi la sua comprovata capacità di offrire al cliente un servizio di consulenza e assistenza davvero eccellente. Centro Elevatori commercializza sostanzialmente ogni tipologia di Piattaforma aerea (come quelle autocarrate, semoventi a braccio, semoventi verticali, cingolate tipo ragno, fisse, sollevatori telescopici e autogru) assicurando sempre prodotti di qualità estremamente elevata, aggiornati e in grado di rispondere alle reali esigenze della clientela, compresa la più informata, esperta ed esigente.

I clienti tipo di Centro Elevatori vanno dalle piccole e medie imprese (di diversi settori), fino ad aziende più strutturate e all’industria. Chiunque operi nel giardinaggio, nella manutenzione, così come i professionisti dell’edilizia e non ultimo i noleggiatori di piattaforme aeree, si interfacciano con questa azienda.

Lo staff di Centro Elevatori è in grado di rispondere ad ogni richiesta, sempre in maniera rapida, competente ed esaustiva. Inoltre offre la possibilità di collaborazioni con diverse società di leasing, mettendo sempre al primo posto il servizio al cliente e la sua piena soddisfazione.