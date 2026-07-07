Dal collaboratore parlamentare all’insegnante: le porte aperte dalla facoltà di scienze politiche

La facoltà di scienze politiche apre strade professionali molto diverse tra loro, dalla vita istituzionale alla scuola, fino ai nuovi profili legati ai dati e alla transizione sostenibile. Chi sceglie questo percorso si prepara a muoversi tra amministrazioni, politica, analisi e formazione, con una base utile per leggere e gestire la complessità della società contemporanea. Analizziamo i vari sbocchi professionali possibili per un laureato in scienze politiche e i consigli per trovare una carriera in linea con le proprie ispirazioni.

Lavorare nelle istituzioni

Uno degli sbocchi più immediati della laurea in scienze politiche è quello del collaboratore parlamentare, figura che affianca deputati e senatori nell’attività quotidiana. Si occupa della preparazione di dossier, di atti per la gestione dell’agenda e del coordinamento dei rapporti con i cittadini e con l’esterno. Per lavorare bene in questo ambito contano precisione, capacità di scrittura, attitudine alla ricerca e familiarità con il linguaggio politico-istituzionale.

Restando nell’ambito istituzionale, con una laurea in scienze politiche si può diventare anche funzionario pubblico, una strada che valorizza competenze giuridiche, amministrative e organizzative, spesso spendibili nei concorsi di Comuni, Regioni, Ministeri e altre amministrazioni. Per chi proviene da scienze politiche, il vantaggio in questa mansione sta nella versatilità: il corso di studi ti permette di avere infatti strumenti per comprendere procedure, regole e processi decisionali, qualità molto richieste nel settore pubblico.

La via dell’insegnamento

La laurea in scienze politiche può diventare una chiave d’accesso anche per l’insegnamento. Per insegnare nelle scuole secondarie, infatti, non esiste un’unica soluzione. Gli aspiranti docenti possono scegliere ad esempio tra l’offerta di un corso triennale in scienze politiche oppure di un corso in scienze della comunicazione, ma in molti puntano direttamente alle cattedre degli atenei. In questo quadro, la laurea può aprire all’insegnamento di discipline come economia, diritto, politica o materie collegate all’educazione civica e ambientale, purché siano rispettati i requisiti previsti per le classi di concorso e per l’abilitazione. Per chi immagina la scuola, e soprattutto l’università, come destino professionale, la formazione universitaria resta decisiva: non conta solo il titolo, ma anche la coerenza del percorso, l’acquisizione dei crediti richiesti e la scelta dell’area didattica più adatta. I corsi di laurea si possono seguire anche a distanza, grazie a università come Niccolò Cusano, ateneo riconosciuto dal MUR.

Occuparsi di dati e sostenibilità

Negli ultimi anni , in particolare con la transizione digitale e la transizione green, si è rafforzata anche la domanda di professionisti capaci di leggere i dati e tradurli in decisioni. Una persona che si laurea in scienze politiche può tranquillamente ricoprire ruoli come il data analyst per la sostenibilità, un profilo che unisce competenze statistiche, conoscenza delle politiche pubbliche e attenzione agli obiettivi ambientali e sociali. Questo tipo di lavoro può diventare un ponte tra analisi e impatto concreto: monitorare indicatori ESG, valutare politiche territoriali, supportare enti e aziende nella rendicontazione sostenibile. È una traiettoria coerente con un percorso che allena a collegare norme, istituzioni e effetti reali sulle comunità. Nel campo della sostenibilità, al ruolo di Data Analyst, in futuro si potrebbero affiancare anche altre mansioni che vedono come ottimo candidato un laureato in scienze politiche. Secondo i dati di Unioncamere, entro il 2029 serviranno 4 milioni di lavoratori green, con responsabilità molto variegate, tra le quali spiccano le competenze manageriali e gestionali, che un laureato in scienze politiche possiede sicuramente. Parliamo dunque di una laurea che rappresenta un ottimo investimento per il futuro.