Marketing per ristoranti: 7 mosse concrete quando il budget è (quasi) zero

C’è una bugia che gira nella ristorazione: “se si mangia bene, i clienti arrivano da soli”. Era vera quando il ristorante era uno per paese. Oggi un potenziale cliente decide dove cenare in 90 secondi, sul telefono, confrontando tre o quattro locali che non ha mai visto. Se in quei 90 secondi il tuo ristorante non c’è, o c’è ma comunica male, hai perso il tavolo prima ancora di accendere i fornelli.

La buona notizia: il marketing che sposta davvero i coperti, per un ristorante di quartiere, costa poco o niente. Costa metodo. Ecco 7 mosse in ordine di priorità.

1. La scheda Google Business è il tuo vero biglietto da visita

Quando qualcuno cerca “ristorante + zona”, Google mostra la mappa con tre attività. Finire lì dentro vale più di qualsiasi campagna. Cosa devi fare, gratis:

Completa ogni campo : categoria corretta, orari sempre aggiornati (inclusi i festivi), telefono, link al menù.

: categoria corretta, orari sempre aggiornati (inclusi i festivi), telefono, link al menù. Carica foto vere e recenti : piatti, sala, dehors. Le schede con foto ricevono molte più richieste di indicazioni stradali e chiamate.

: piatti, sala, dehors. Le schede con foto ricevono molte più richieste di indicazioni stradali e chiamate. Pubblica post ogni settimana: il piatto del giorno, una serata a tema. Google premia le schede vive.

ogni settimana: il piatto del giorno, una serata a tema. Google premia le schede vive. Rispondi a tutte le recensioni, comprese quelle negative (soprattutto quelle: chi legge valuta come rispondi, non solo il voto).

Un errore da evitare: orari sbagliati. Un cliente che trova chiuso dopo che Google diceva “aperto” non torna, e spesso lo scrive nella recensione.

2. Recensioni: chiedile, non aspettarle

Le persone soddisfatte recensiscono poco; quelle arrabbiate sempre. L’unico antidoto è chiedere attivamente. Il momento giusto è il pagamento, quando la soddisfazione è ancora calda: basta una frase del cameriere (“se le è piaciuto, una recensione su Google ci aiuta tantissimo”) e un QR code sullo scontrino o sul tavolo che porta dritto al modulo di recensione.

Numeri alla mano: passare da 3,9 a 4,3 stelle cambia la percezione del locale più di qualsiasi restyling. E la costanza batte il volume: dieci recensioni al mese per un anno valgono più di cento tutte insieme.

3. Instagram sì, ma con criterio

Non ti serve diventare un influencer. Ti servono tre cose: geolocalizzazione sempre attiva (la gente cerca per luogo), contenuti “dietro le quinte” (la sfoglia tirata a mano batte la foto patinata del piatto finito) e costanza sostenibile (meglio due post a settimana per sempre che uno al giorno per un mese). Le storie con sondaggi (“carbonara o amatriciana stasera?”) costano zero e creano abitudine.

Il tuo pubblico non è “tutti”: sono le persone entro 20 minuti dal locale. Ragiona sempre local.

4. Il menù online: la pagina più letta che tu abbia

Ecco il punto che quasi tutti sottovalutano. Dopo la scheda Google, la prima cosa che un potenziale cliente cerca è il menù con i prezzi. Se non lo trova, in molti casi passa al concorrente: nessuno ama le sorprese sul conto. Se lo trova come PDF sgranato fotografato di sbieco, l’impressione è quella.

Le opzioni oggi sono diverse e per tutte le tasche: un sito vetrina fatto da una web agency (soluzione più costosa ma su misura), i menù caricati direttamente su Google e sui social (gratis ma scomodi da tenere aggiornati), oppure servizi pensati apposta per la ristorazione come GnamSpace, che da una foto del menù cartaceo generano un menù digitale con QR code, traduzioni per i turisti e allergeni già indicati, aggiornabile dal telefono. Qualunque strada scegli, i requisiti sono gli stessi: il menù deve essere leggibile da smartphone, con i prezzi, sempre aggiornato. Un menù online con i prezzi di due anni fa è peggio di nessun menù.

Bonus non banale: il menù digitale ti dice anche quante persone lo guardano e quando. È l’unico “sondaggio di mercato” gratuito che un ristorante possa avere.

5. Il database clienti che hai già e non usi

Ogni prenotazione telefonica ti lascia un nome e un numero. Con il consenso (serve, GDPR alla mano), quel numero vale oro: un messaggio WhatsApp al mese con la serata speciale o il nuovo menù di stagione ha tassi di lettura che l’email si sogna. Regola d’oro: massimo uno-due messaggi al mese, sempre con qualcosa di concreto dentro. Il giorno in cui diventi spam, ti bloccano.

Funziona anche in negativo: il martedì sera vuoto si riempie con un messaggio mirato (“martedì gnocchi: per chi prenota entro stasera, calice incluso”) molto più che con uno sconto urlato a tutti.

6. Alleanze di quartiere: il co-marketing che nessuno fa

Il tuo miglior canale pubblicitario potrebbe essere il negozio accanto. Esempi concreti: convenzione con il teatro o il cinema della zona (biglietto = dolce omaggio), il B&B che consiglia il tuo locale in cambio di uno sconto per i suoi ospiti, la palestra che espone il tuo menù “fit” del pranzo. Costo: zero. Requisito: alzarsi e andare a parlare con le persone. È il marketing più antico del mondo e continua a funzionare perché la fiducia si trasferisce: se me lo consiglia il mio albergatore, ci vado.

7. Misura poco, ma misura

Non servono dashboard complicate. Bastano quattro numeri guardati una volta al mese: visualizzazioni della scheda Google, recensioni nuove e voto medio, visite al menù online, coperti settimanali. Se fai una delle azioni sopra e dopo due mesi i numeri non si muovono, cambia azione. Se si muovono, insisti. Il marketing dei ristoranti fallisce quasi sempre per una ragione sola: si prova tutto per tre settimane e niente per sei mesi.

Conclusione

Il marketing di un ristorante nel 2026 non è fare cose straordinarie: è fare bene le cose ordinarie che il 70% dei tuoi concorrenti trascura. Scheda Google curata, recensioni chieste, menù trovabile e leggibile, un canale diretto coi clienti abituali. Nessuna di queste richiede un’agenzia o un budget a quattro cifre. Richiedono un’ora a settimana e la stessa cura che metti nella mise en place. La sala si riempie da lì.