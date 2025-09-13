Tech, non solo AI: i mercati in crescita nel mondo digital

Il periodo successivo al 2020 ha rappresentato una fase di accelerazione tecnologica senza precedenti, in cui siamo tuttora immersi e dalle prospettive ancora difficili da immaginare. La pandemia dovuta al Covid19 ha senza dubbio agito da catalizzatore, spingendo governi, imprese e utenti a rivedere abitudini e strumenti digitali e investire in questo ambito. Smart working, e-commerce e servizi online sono diventati (volenti o meno) parte integrante della quotidianità, aprendo spazi di crescita a interi settori dell’innovazione.

Non è però solo l’intelligenza artificiale a segnare il passo, anche se forse resta quella più tangibile e talvolta discussa. Ci sono però ambiti paralleli che stanno registrando tassi di sviluppo significativi, trasformando non solo il mercato del lavoro, ma anche le modalità con cui le persone interagiscono con la tecnologia. Tra i comparti più rilevanti si possono individuare l’AI e il machine learning, la cybersecurity, le neurotecnologie e il settore gaming e intrattenimento.

Intelligenza artificiale e machine learning

L’intelligenza artificiale è senza dubbio uno dei pilastri più visibili di questa trasformazione. Le sue applicazioni spaziano dalla medicina alla finanza, passando per il marketing e all’educazione. Gli algoritmi di machine learning, cioè sistemi che imparano dai dati e migliorano nel tempo, vengono usati per diagnosticare malattie in fase precoce, personalizzare raccomandazioni online o ottimizzare catene logistiche. Le piattaforme di AI generativa, capaci di creare testi, immagini o musica, hanno reso evidente anche al grande pubblico il potenziale di queste tecnologie. Le imprese, dal canto loro, vedono nell’AI uno strumento per ridurre costi, automatizzare processi e prendere decisioni più rapide. Si inserisce in questo filone la notizia del licenziamento di una parte del team di Candy Crush Saga, sostituiti da un’Intelligenza Artificiale da loro addestrata.

Cybersecurity e protezione dati

La crescita dei servizi digitali porta con sé un lato meno visibile ma altrettanto importante: la sicurezza informatica. Gli attacchi informatici sono aumentati negli ultimi anni, con un impatto notevole su aziende e istituzioni. Non si tratta solo di difendere infrastrutture critiche o dati finanziari: la tutela della privacy individuale è diventata centrale, soprattutto alla luce delle normative sempre più stringenti, come il GDPR in Europa o i provvedimenti americani sulla protezione dei dati.

La cybersecurity oggi non è più un tema relegato agli specialisti IT, ma un’esigenza diffusa che interessa ogni settore, dalle piccole imprese alle organizzazioni internazionali che hanno una loro presenza sul web. Tecniche come la crittografia avanzata, l’autenticazione biometrica e le soluzioni basate su AI per individuare anomalie sono ormai parte della quotidianità digitale. Di conseguenza, questo comparto non solo cresce, ma diventa uno dei cardini della fiducia digitale.

Neurotech e interfacce cervello-computer

Un settore meno conosciuto dal grande pubblico ma in forte sviluppo è quello della neurotecnologia. Le interfacce cervello-computer (BCI, Brain-Computer Interface) aprono possibilità che fino a poco tempo fa sembravano appartenere solo alla fantascienza. Si tratta di tecnologie che consentono una comunicazione diretta tra cervello e macchina, con applicazioni che vanno dalla medicina alla realtà aumentata. Già oggi sono stati condotti esperimenti per permettere a persone con gravi disabilità motorie di controllare dispositivi digitali con il pensiero, restituendo loro autonomia.

Gaming e intrattenimento

Infine, questo breve elenco si conclude con una veloce analisi del comparto del gaming e dell’intrattenimento digitale, che rappresenta una delle industrie con la crescita più costante. Non si parla più solo di console e PC: lo spettro delle esperienze disponibili è estremamente ampio. Dai tipici videogame per console si passa alle piattaforme con slot machine e giochi di carte fino ai browser game che non richiedono iscrizioni e piccole app passatempo per lo svago via smartphone. Questa varietà spiega perché il gaming abbia superato, in termini di fatturato, settori storici come cinema e musica messi insieme. La diffusione del cloud gaming ha inoltre reso accessibili esperienze grafiche di alta qualità anche senza dispositivi particolarmente potenti, democratizzando l’accesso al gioco. Parallelamente, fenomeni come gli eSports hanno trasformato il gaming competitivo in un evento globale, seguito da milioni di spettatori online e dal vivo. Non meno importante è la crescente interconnessione con i social media, che permettono a ogni giocatore di diventare anche creatore di contenuti. In questo contesto, il gaming non è solo intrattenimento, ma uno spazio sociale, culturale ed economico che riflette appieno le trasformazioni digitali del nostro tempo.