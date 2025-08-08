Dove aprire una pizzeria? Guida alla scelta della location ideale

Aprire una pizzeria non significa solo scegliere il forno o perfezionare l’impasto: la scelta della location è una delle decisioni più strategiche dell’intero progetto imprenditoriale. Una posizione errata può tradursi in incassi insufficienti, anche se il prodotto è eccellente. Al contrario, un locale ben posizionato può compensare eventuali limiti iniziali nella notorietà del brand.

In questa guida analizziamo i fattori più importanti da considerare per scegliere dove aprire una pizzeria, con consigli pratici validi sia per pizzerie al taglio e da asporto che per attività con servizio al tavolo.

Zone ad alta visibilità e passaggio

Una delle prime regole dell’imprenditoria nel settore food è: farsi trovare. Le zone con elevato traffico pedonale o automobilistico aumentano notevolmente le probabilità di attrarre nuovi clienti, anche solo per curiosità o passaparola visivo.

Da considerare:

vie commerciali centrali;

strade vicino a scuole, uffici, università, fermate di metro o autobus;

aree adiacenti a centri commerciali o mercati rionali.

È vero: queste zone comportano canoni di affitto più alti, ma spesso garantiscono anche fatturati maggiori. Il punto è trovare il giusto equilibrio tra visibilità e sostenibilità economica.

Quartieri residenziali e periferie: opportunità nascoste

Spesso considerati “di serie B”, i quartieri residenziali e le periferie offrono in realtà un enorme potenziale di fidelizzazione. Una pizzeria ben posizionata in un’area residenziale può diventare un punto di riferimento del quartiere, soprattutto se offre consegna a domicilio o promozioni settimanali.

Vantaggi:

costi di affitto più bassi;

minor concorrenza diretta;

rapporto più stretto con il cliente abituale;

maggiore stabilità nei flussi, anche fuori stagione.

Queste zone sono ideali per chi vuole iniziare con una pizzeria da asporto, magari a conduzione familiare.

Analisi della concorrenza: chi c’è, cosa offre, come lavora

Aprire una pizzeria senza studiare chi è già presente nella zona è un grave errore. La mappatura della concorrenza ti permette di capire:

quante pizzerie ci sono;

che tipo di format propongono (napoletana, romana, gourmet, pizza al taglio, ecc.);

quanto sono apprezzate dai clienti (leggi le recensioni su Google, TripAdvisor, Deliveroo).

Se la zona è già satura, puoi:

scegliere un altro quartiere;

oppure differenziarti con un concept fortemente distintivo: impasti alternativi, menu vegano, ingredienti locali, ambiente particolare.

Dimensioni e caratteristiche del locale

Il locale deve rispondere a esigenze funzionali, normative e operative. In fase di sopralluogo, valuta:

spazio per la cucina e la preparazione (compresi i banchi e il forno);

una sala clienti, se prevista, con tavoli ben distribuiti;

servizi igienici a norma;

magazzino per le forniture e un’area per la gestione dei rifiuti;

possibilità di creare un dehors, se il Comune lo consente.

Indicativamente:

per una pizzeria solo da asporto: bastano 30-50 mq;

per una pizzeria con servizio al tavolo: servono 80-120 mq, a seconda del numero di coperti.

Verifica sempre che il locale abbia agibilità commerciale e impianti a norma.

Accessibilità e parcheggio: il comfort conta

Un locale in una zona difficile da raggiungere scoraggia anche il cliente più affezionato. L’accessibilità è un fattore chiave, soprattutto in zone extraurbane.

Elementi da valutare:

facilità di parcheggio nei pressi del locale;

presenza di fermate dei mezzi pubblici;

visibilità da strada (un’insegna ben posizionata può attirare anche da lontano);

accesso facilitato per persone con disabilità.

Sottovalutare l’accessibilità può significare perdere una fetta importante di clientela, soprattutto per il consumo sul posto o l’asporto.

Costi di affitto: valuta il potenziale della zona

Il costo dell’affitto incide in modo diretto sulla redditività dell’attività. Tuttavia, non scegliere un locale solo perché costa poco: un canone basso in una zona “morta” non è un affare, ma un rischio.

Consiglio:

Calcola il rapporto tra costo mensile e fatturato potenziale. Un locale in centro che costa 2.500 €/mese ma genera 20.000 € di incasso può essere molto più vantaggioso di uno da 800 €/mese in periferia che produce solo 5.000 €.

Fai una proiezione realistica con l’aiuto del commercialista, considerando stagionalità e target di clientela.

Licenze urbanistiche e destinazione d’uso

Prima di firmare un contratto di affitto o acquistare un locale, verifica la destinazione d’uso urbanistica. Il locale deve essere accatastato come immobile commerciale (categoria C/1) e compatibile con attività di somministrazione.

In zone storiche, ZTL o aree vincolate (es. città d’arte), potrebbero esserci limitazioni anche su:

modifiche strutturali;

installazione di canne fumarie;

insegne pubblicitarie;

utilizzo del dehors.

Consulta sempre l’ufficio tecnico del Comune o un geometra per evitare brutte sorprese.

Tendenze 2025: città, provincia o piccoli centri?

Negli ultimi anni, il mercato della ristorazione ha visto un’evoluzione significativa, anche in termini di distribuzione geografica delle nuove aperture.

Le città:

offrono alta domanda ma anche forte competizione;

richiedono investimenti iniziali più alti;

sono ideali per format innovativi o delivery avanzato.

Le province:

garantiscono più spazio e meno concorrenza;

attraggono famiglie e clienti abituali;

perfette per pizzerie a conduzione familiare.

I piccoli centri:

ideali per una proposta genuina e radicata nel territorio;

richiedono ottime relazioni locali;

possono lavorare molto bene con il delivery o il take-away, soprattutto nei weekend.

La scelta dipende dal tipo di clientela che vuoi servire, dal budget disponibile e dal tuo modello di business.

Conclusione

Scegliere dove aprire una pizzeria è una decisione che incide in modo determinante sul successo dell’attività. Non esiste una zona “perfetta” in assoluto: esiste la location giusta per il tuo format, i tuoi obiettivi e le tue risorse.

Analizza bene ogni quartiere, verifica le potenzialità del locale, confronta i costi e non trascurare la concorrenza. Ricorda: è meglio un piccolo locale ben posizionato, con un flusso costante di clienti, che uno grande ma nascosto o inaccessibile.

Una buona location è come un buon impasto: la base solida su cui costruire una pizzeria di successo.