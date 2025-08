Party di compleanno: le iconiche feste di McDonald’s

Molti di coloro che erano bambini negli anni ‘90 oggi sono diventati genitori, e stanno mettendo il massimo impegno nel dare ai propri figli una splendida infanzia. Tra i momenti più importanti nella crescita di un bambino c’è sicuramente il giorno del suo compleanno, un’occasione da festeggiare insieme ad amici e parenti.

Guardando indietro nel tempo vi ricorderete sicuramente di aver passato qualche festa di compleanno da McDonald’s, con i gustosi Happy Meal (ognuno con una sorpresa all’interno) e gli animatori del ristorante pronti a far divertire i più piccoli. Se ricordaste con affetto quelle giornate, potreste organizzare il compleanno di vostro figlio o di vostra figlia proprio da McDonald’s, che propone dei pacchetti molto convenienti per i genitori.

Continuate a leggere se volete saperne di più.

Le proposte di McDonald’s

Le feste di compleanno McDonald’s sono complete di tutto: uno spazio dedicato, animatori preparati e divertenti e anche la torta. Il tutto con costi certi e trasparenti, senza che ci sia il rischio di qualche spesa imprevista.

Avete a disposizione diversi pacchetti tra cui scegliere:

Festa Base;

Festa Happy;

Festa Premium;

Festa Happy Premium

Potete rivolgervi direttamente al personale del ristorante McDonald’s dove volete festeggiare per avere maggiori informazioni su questi pacchetti e sui relativi costi.

Inoltre, McDonald’s non si limita a darvi uno spazio per la festa, ma si occupa anche di allestire delle vere e proprie decorazioni, in linea con uno specifico tema. Avete a disposizione quattro diversi temi, così da poter scegliere quello che si avvicina di più agli hobby e alle passioni di vostro figlio o di vostra figlia.

I temi disponibili sono:

A caccia della traccia;

Questa sì che è magia!;

Un mondo di colori;

Un giorno da favola

In base al tema cambiano anche i giochi e le attività che vengono proposti durante il party dagli animatori. Sono loro a occuparsi dei bambini, tenendoli impegnati e facendoli divertire per tutta la durata della festa di compleanno.

Cosa si mangia

Ognuno degli invitati riceve un Happy Meal, il famoso menù di McDonald’s dedicato ai bambini. In ogni Happy Meal c’è una sorpresa, che cambia a seconda del periodo. Spesso negli Happy Meal ci sono sorprese legate a brand molto famosi e apprezzati dai più piccoli.

I bambini hanno diverse alternative di cibi tra cui scegliere per il loro Happy Meal.

McDonald’s si occupa anche della torta. Potete scegliere tra Torte Classiche e Torte Premium. Ecco le alternative che avete a disposizione:

Mousse alla stracciatella (Torta Classica);

(Torta Classica); Mousse alla fragola (Torta Classica);

(Torta Classica); Torta al cacao (Torta Premium);

(Torta Premium); Meringa alla fragola (Torta Premium).

Sono torte pensate tenendo a mente i gusti dei bambini, pronte per essere apprezzate da tutti gli invitati.

Molto altro ancora

McDonald’s, per le sue feste di compleanno, ha pensato davvero a tutto. Tra le principali sorprese c’è un esclusivo regalo per il festeggiato o la festeggiata, un modo perfetto per celebrare ancora di più questo giorno speciale. Inoltre, riceverete gli inviti di McDonald’s da dare ai vostri amici.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, è possibile allestire una zona per i genitori, con un’offerta pensata anche per loro. In questo modo i genitori degli invitati possono trascorrere del tempo in totale relax, mentre i bambini si divertono sotto la supervisione degli animatori.