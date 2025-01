Come diventare Travel Blogger? Consigli e suggerimenti

Se ami viaggiare, c’è un modo per far diventare la tua passione un vero lavoro. Negli ultimi anni, infatti, stanno prendendo sempre più piede i travel blogger, figure specializzate nella creazione di contenuti sul web, che hanno come tema principale quello dei viaggi. Se, da una parte, questo significa che troverai terreno fertile, perché è un campo praticato da molti, dall’altra parte sappi già che c’è parecchia concorrenza in questo settore, quindi dovrai essere bravo a trovare la tua nicchia e spingere su quella. Ma, non ti scoraggiare in partenza. Vediamo insieme qualche consiglio e qualche suggerimento che potrà tornarti utile, specie in fase di partenza.

Trova la tua identità

Così come in ogni settore, anche nel travel blogging occorre trovare una propria dimensione per avere successo. Copiare gli altri utenti web, che hanno già dato vita al loro progetto, non ti porterà da nessuna parte. Chiediti cos’è che ti renderebbe più interessante agli occhi dei lettori, cos’è che ti aiuterebbe a distinguerti tra la folla. Una buona idea sarebbe quella di partire da quelli che sono i tuoi interessi. Per trasmettere passione agli altri, devi raccontare le cose con passione e questo è possibile solamente se ciò che fai ti arriva dal cuore. Esamina i tuoi gusti e le tue preferenze, prendi in considerazione di concentrarti su avventure estreme, se sei un’anima ribelle, o di promuovere viaggi sostenibili, se sei attento ai bisogni dell’ambiente. Se, invece, ami la storia e le tradizioni, potresti avventurarti nel racconto di viaggi alla volta di piccoli borghi sperduti, per portare a galla gioiellini nascosti del nostro territorio. In ogni caso, fissa bene il punto di partenza e lasciati trasportare, poi, dalla creatività. Per farti un’idea di quello che significa essere un travel blogger, potresti dare curiosare nel blog di www.coordinatediviaggio.it. Questo si distingue per la capacità di raccontare esperienze, usando uno stile coinvolgente, che trasporta il lettore all’interno di quelle righe. Qualunque sia la tua identità, infatti, quello che conta è catturare l’attenzione e creare una connessione con il pubblico. Solo in questo modo riuscirai a costruire una community di lettori fedeli, che si appassioneranno sempre di più alle tue storie. Mettiti nei panni di chi visiterà il tuo blog e leggi i tuoi articoli, prima di pubblicarli, così da verificare se rispondono al loro vero intento, ovvero quello di creare una finestra sul mondo. Con la sola lettura, il lettore deve essere informato sul viaggio, deve respirare gli angoli del mondo, come se li stesse esplorando in prima persona.

La strategia per un blog di successo

Dopo aver trovato la tua identità, è l’ora di mettere in piedi una strategia che sia in grado di far brillare il tuo blog. Essere un travel blogger non è così semplice come sembra, in quanto, come già accennato in precedenza, la concorrenza non lascia spazio a chi si da poco da fare e gode di scarsa originalità. Per questo, devi progettare un bel sito, con un nome che sappia catturare l’attenzione e rimanere impresso, già al primo sguardo. Allo stesso modo, i tuoi contenuti dovranno essere curati nei minimi dettagli e la loro pubblicazione dovrà essere costante. Un blog richiede del tempo, se vuole diventare un blog di successo. Combina le narrazioni emozionanti con i suggerimenti pratici, perché il lettore ha bisogno anche di sapere come organizzare il suo viaggio. Fondamentale, per questo, l’interazione con i visitatori del tuo blog, tramite commenti diretti, sondaggi sui social media. Ovviamente, tutto questo potrebbe diventare un vero e proprio lavoro, se fatto per bene. Perciò, dovresti impegnarti con le collaborazioni con brand, ma anche con la vendita di prodotti come guide di viaggio. Tutto ciò che può sembrarti una buona idea per emergere, va messa in pratica, prima che passi per la mente a qualcun altro, che agisce più velocemente di te.