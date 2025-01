Calcio, quanti punti servono per la salvezza?

Negli ultimi anni la Serie A è tornata ad essere un campionato molto avvincente, sia per quanto riguarda la corsa Scudetto, sia nella qualificazione alle competizioni europee che nella parte bassa della classifica dove c’è una grande bagarre per la salvezza. Una situazione che tiene sulle spine tantissimi tifosi delle squadre coinvolte ma che appassiona enormemente gli appassionati di calcio. Se infatti guardiamo agli ultimi campionati abbiamo assistito a giochi aperti fino all’ultima giornata, e specialmente in fondo alla classifica. Per tanti anni si è sempre parlato dei 40 punti come quota media per la salvezza. Ne parlano allenatori e presidenti come standard preso in considerazione per la permanenza in Serie A. A questi numeri è legato il destino di tutte le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, queste cifre sono fondamentali per tracciare una road map verso l’obiettivo. Al momento sono 7/8 le squadre considerate a rischio. Se prendiamo in considerazione le quote sulla salvezza in Serie A suggeriscono che a rischiare sono soprattutto formazioni come Venezia, Monza, Verona, Como, Lecce, Cagliari e Genoa. Ma oggi questo punteggio sembra ottimistico e stando a quanto dicono le statistiche degli ultimi anni la media punti si è abbassata di molto, aggirandosi intorno ai 35 punti.

La quota salvezza degli ultimi 10 anni

L’ultima volta che effettivamente ci vollero 40 punti per mantenere la Serie A risale al campionato 2006/2007. Successivamente sono serviti sempre meno punti per evitare la Serie B. Addirittura nella stagione 2012-2013 bastarono appena 33 punti per salvarsi. Ma se andiamo a vedere gli anni successivi la storia non è cambiata di molto. Ne servirono 35 nel 2014-2015, poi 39 punti nel 2015-2016 e ancora 33 punti nel 2016-2017. La stagione successiva la quota salvezza salì a 36 punti e un picco ci fu nel campionato 2018-2019. Ed è dal 2020 che il trend ha visto un netto ribasso. Se infatti nella stagione 2019-2020 servirono 36 punti per salvarsi, la stagione successiva le squadre dovettero arrivare a 34 punti. Addirittura i due campionati di 2021-2022 e 2022-2023, la quota salvezza è crollata a 31 punti, in pratica il punteggio più basso mai fatto registrare da quando il campionato italiano è a tre punti e con 20 squadre. Fino quindi ad arrivare alla stagione 2023-2024 dove l’Empoli si è salvato all’ultimo minuto con 36 punti.

La quota Europa

Allo stesso modo la lotta coinvolge le squadre della parte alta della classifica e contrariamente alla salvezza il trend per raggiungere la Champions si è alzato negli ultimi dieci anni. Se infatti nella stagione 2014-2015 sono serviti 64 punti per entrare in Europa andando avanti nel tempo sono diventati 67 l’anno successivo, 72 nelle stagioni 2016-2017, poi 69 nel 2018-2019, 78 nei campionati 2019-2020 e 2020-2021, e 70 nel 2021-2022 e 2022-2023 e infine 68 nella scorsa stagione. E così per l’Europa League, dove sono serviti 59 punti nella stagione 2014-2015, fino ad arrivare ai 68 della stagione 2020-2021 e poi rimanere sui 63/64 degli anni successivi.