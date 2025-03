10 cosa da fare, vedere, mangiare a nell’isola felice di Nosy Be

Nosy Be, in Madagascar, è rinomata per le sue spiagge incontaminate, la ricca biodiversità e la cultura vivace. L’isola offre una varietà di esperienze che spaziano dalla scoperta di riserve naturali all’esplorazione di tradizioni culinarie locali. Di seguito, una selezione di dieci attività imprescindibili per apprezzare le meraviglie di Nosy Be.

Esplorare la Riserva Naturale Integrale di Lokobe

La Riserva Naturale Integrale di Lokobe rappresenta uno degli ultimi rifugi della foresta pluviale originaria di Nosy Be. Ospita specie endemiche come il lemure macaco nero e una varietà di camaleonti e uccelli esotici. Un’escursione guidata permette di immergersi nella flora e fauna locali, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di ecoturismo.

Visitare l’isola di Nosy Komba

A breve distanza da Nosy Be si trova Nosy Komba, conosciuta anche come “l’isola dei lemuri”, animali simbolo del Madagascar, minacciati dall’estinzione e dal traffico di animali (proprio di recente sono stati rimpatriati 1.000 lemuri sequestrati dopo l’intercettazione di un carico illegale). Qui si può interagire con la fauna locale e acquistare manufatti artigianali, contribuendo al sostentamento delle comunità e alla riduzione dei rischi per gli animali.

Snorkeling a Nosy Tanikely

Per gli appassionati di immersioni e snorkeling, l’isola di Nosy Tanikely è una meta imperdibile. Riserva marina protetta, le sue acque cristalline ospitano una barriera corallina brulicante di vita marina, con tartarughe, pesci colorati e coralli multicolori.

Escursione al Mont Passot

Il Mont Passot, punto più elevato di Nosy Be, offre una vista panoramica sull’isola e sulle isole circostanti. Il percorso verso la cima attraversa villaggi locali e laghi vulcanici, i “lacs sacrés”, considerati sacri dalla popolazione locale.

Scoprire la riserva di Lokobe

La Riserva di Lokobe è un’area protetta che conserva una porzione significativa della foresta pluviale originaria di Nosy Be. Oltre ai lemuri, ospita una varietà di specie endemiche di flora e fauna.

Degustare la cucina locale

La gastronomia di Nosy Be ha influenze africane, asiatiche ed europee. I piatti tradizionali sono il “romazava”, stufato a base di carne e verdure, e il “ravitoto”, con foglie di manioca e carne di maiale, accompagnati da riso. I mercati locali offrono una varietà di frutti tropicali e spezie aromatiche, mentre i ristoranti propongono specialità a base di pesce fresco e frutti di mare.

Relax sulle spiagge di Andilana

La spiaggia di Andilana, a nord dell’isola, è rinomata per la sabbia bianca e le acque turchesi. Luogo ideale per rilassarsi, nuotare o praticare sport acquatici, è servita da strutture ricettive di alto livello, come il Voi Amarina Resort, che offrono comfort e servizi di qualità.

Partecipare al Donia Festival

Il Donia Festival è un evento culturale annuale che celebra la musica, la danza e le tradizioni del Madagascar. L’isola si anima con spettacoli, sfilate e competizioni sportive, offrendo ai visitatori un’immersione nella cultura locale e un’opportunità per interagire con la comunità.

Esplorare Hell-Ville

Hell-Ville, il capoluogo di Nosy Be, è una città vivace con un mercato colorato, edifici coloniali e una varietà di negozi e ristoranti. Offre uno spaccato della vita quotidiana sull’isola e l’opportunità di acquistare prodotti artigianali e spezie locali.

Escursione a Nosy Iranja

Nosy Iranja è composta da due isole collegate da una striscia di sabbia visibile durante la bassa marea. Luogo perfetto per nuotare, fare snorkeling e osservare le tartarughe marine.