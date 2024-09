Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA): Guida Completa all’ETA per il Regno Unito a Partire dal 2025

Dal 2 aprile 2025, i visitatori internazionali che desiderano entrare nel Regno Unito dovranno ottenere un’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). Questo nuovo requisito riguarda anche i cittadini europei, che fino ad ora potevano viaggiare nel Regno Unito senza necessità di visto o autorizzazioni aggiuntive. L’introduzione dell’ETA rappresenta una svolta significativa nella gestione delle frontiere del Regno Unito e mira a garantire maggiore sicurezza e controllo degli ingressi nel Paese.

In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio cosa sia l’ETA, come richiederla e chi è tenuto a ottenerla per visitare il Regno Unito a partire dal 2025.

Cos’è l’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA)?

L’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) è un permesso digitale che consente ai visitatori di entrare nel Regno Unito per turismo, affari, visite familiari o transito. Sebbene non sia un visto, l’ETA rappresenta un ulteriore livello di controllo, simile all’ESTA utilizzato dagli Stati Uniti e all’eTA del Canada. Questo sistema consente alle autorità britanniche di verificare in anticipo l’idoneità dei visitatori e di prevenire l’ingresso di persone non autorizzate.

Una volta approvata, l’ETA è collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e non richiede alcun documento cartaceo aggiuntivo.

Chi Deve Ottenere l’ETA per Viaggiare nel Regno Unito?

L’obbligo di ottenere l’ETA riguarderà tutti i cittadini di Paesi che attualmente non necessitano di visto per brevi soggiorni nel Regno Unito, tra cui:

Cittadini dell’ Unione Europea e dello Spazio Schengen .

e dello . Residenti di Paesi come Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti.

Al contrario, chi è già in possesso di un visto valido per il Regno Unito o di un permesso di residenza (Settled Status o Pre-Settled Status) non dovrà richiedere l’ETA. I cittadini britannici e irlandesi sono esenti dall’obbligo.

Quando Sarà Necessaria l’ETA?

L’ETA sarà obbligatoria per tutti i visitatori internazionali a partire dal 2 aprile 2025. Le richieste di autorizzazione potranno essere presentate già a partire dal 5 marzo 2025 tramite la UK ETA App, che sarà disponibile su tutti i principali store digitali (Google Play e App Store). È consigliabile presentare la domanda con largo anticipo rispetto alla data del viaggio per evitare ritardi o complicazioni.

Come Richiedere l’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA)

Richiedere l’ETA sarà un processo rapido e semplice, interamente gestibile online. Ecco i passaggi principali per ottenere l’autorizzazione:

1. Scaricare la UK ETA App

Il modo più semplice per richiedere l’ETA è tramite la UK ETA App, che guiderà gli utenti attraverso ogni fase del processo. L’applicazione sarà disponibile a partire da marzo 2025 e permetterà di inserire i propri dati, caricare i documenti e pagare la tariffa di domanda.

2. Compilare la Domanda

Nella domanda sarà necessario inserire:

Dati personali (nome, cognome, data di nascita).

(nome, cognome, data di nascita). Dettagli del passaporto (numero di passaporto, Paese di emissione, data di scadenza).

(numero di passaporto, Paese di emissione, data di scadenza). Motivo del viaggio (turismo, affari, transito, visita a familiari).

(turismo, affari, transito, visita a familiari). Informazioni aggiuntive, come eventuali precedenti penali o questioni sanitarie rilevanti.

3. Pagare la Tariffa di Domanda

L’importo della tariffa di domanda per l’ETA sarà comunicato dalle autorità britanniche nel corso del 2024. Si prevede che il costo sarà simile a quello di altre autorizzazioni elettroniche internazionali, oscillando tra i 10 e i 30 euro.

4. Attendere la Conferma dell’Autorizzazione

Una volta inviata la domanda, i richiedenti riceveranno una conferma via email entro poche ore o giorni. È importante conservare una copia della conferma anche se non sarà necessario presentarla all’ingresso, poiché l’ETA sarà collegata elettronicamente al passaporto.

Validità e Durata dell’ETA

L’ETA avrà una validità di due anni dalla data di approvazione o fino alla scadenza del passaporto associato, a seconda di quale evento avvenga prima. Durante il periodo di validità, i viaggiatori potranno entrare e uscire dal Regno Unito più volte senza dover richiedere una nuova autorizzazione, a condizione che rispettino i limiti di soggiorno indicati nell’ETA.

Ogni ingresso sarà limitato a un massimo di sei mesi consecutivi. L’ETA non consente di lavorare, studiare a lungo termine o accedere a servizi pubblici nel Regno Unito. Per tali scopi, sarà necessario ottenere un visto appropriato.

Quali Sono i Vantaggi dell’ETA per i Viaggiatori?

L’introduzione dell’ETA offre diversi vantaggi, tra cui:

Processo Semplificato: La richiesta e l’approvazione avvengono interamente online, riducendo la necessità di visitare ambasciate o consolati.

La richiesta e l’approvazione avvengono interamente online, riducendo la necessità di visitare ambasciate o consolati. Risposta Rapida: Nella maggior parte dei casi, l’ETA viene approvata entro poche ore.

Nella maggior parte dei casi, l’ETA viene approvata entro poche ore. Maggiore Sicurezza: Consente alle autorità di monitorare in anticipo chi entra nel Paese, contribuendo alla sicurezza interna e alla gestione dei flussi migratori.

Domande Frequenti sull’ETA per il Regno Unito

Quando sarà obbligatoria l’ETA per entrare nel Regno Unito?

L’ETA sarà obbligatoria a partire dal 2 aprile 2025.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’ETA?

Nella maggior parte dei casi, l’ETA viene approvata entro poche ore, ma si consiglia di presentare domanda almeno 72 ore prima della partenza.

Posso lavorare o studiare con un’ETA?

No, l’ETA consente solo di viaggiare per turismo, affari o transito. Per lavorare o studiare è necessario un visto specifico.

Qual è il costo dell’ETA?

Il costo esatto verrà comunicato dalle autorità britanniche, ma si stima che oscillerà tra i 10 e i 30 euro.

L’ETA è collegata al passaporto?

Sì, l’ETA è collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà verificata all’ingresso nel Regno Unito.

L’introduzione dell’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) nel 2025 rappresenta un cambiamento importante per chi desidera visitare il Regno Unito. Essere preparati e informati sulle modalità di richiesta e i requisiti dell’ETA garantirà un viaggio senza intoppi e una migliore esperienza complessiva. Scarica la UK ETA App e presenta la tua domanda con largo anticipo per assicurarti un soggiorno sereno e privo di complicazioni.