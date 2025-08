Nuova Comauto: soluzioni a 360° per gli automobilisti

Nuova Comauto è un’azienda attiva nel settore automobilistico da quasi quarant’anni. La sua è una storia fatta di successi, che hanno portato Nuova Comauto ad aprire diverse sedi in tutta la Toscana, a cui si sono aggiunti anche dei centri in Liguria. Nelle sue concessionarie propone i modelli della gamma Dacia, come il SUV Dacia Bigster o la berlina Dacia Sandero. Inoltre ha un vasto assortimento di veicoli di seconda mano, e propone tanti altri servizi, tra cui troviamo l’assistenza tecnica. I meccanici di Nuova Comauto sono dei grandi professionisti, e sono pronti a occuparsi anche dei guasti più complessi.

Il sito di Nuova Comauto

Il nostro primo consiglio è quello di visitare il sito ufficiale di Nuova Comauto. L’azienda ha messo in rete un sito molto all’avanguardia, con un’ottima divisione tra le varie sezioni che rende facile e intuitiva la navigazione.

La home page contiene l’elenco di tutte le concessionarie dell’azienda, con le informazioni principali su ognuna, dall’indirizzo ai contatti telefonici. Inoltre sono presenti anche le promozioni più convenienti del momento. Le offerte possono cambiare a seconda del periodo, per cui una buona idea potrebbe essere quella di consultare spesso la sezione Promozioni, in modo tale da non perdere nessuna occasione.

Il sito in più ha anche una sezione Usato, che contiene un motore di ricerca che permette di esplorare i vari annunci relativi a auto di seconda mano. Nuova Comauto propone un vero usato sicuro: sono vetture controllate nei minimi dettagli dai meccanici dell’azienda.

Se fate parte del mondo delle aziende e dei professionisti vi suggeriamo di dare un’occhiata alla sezione Business. Potrete usarla per mettervi in contatto con Nuova Comauto e ricevere tutte le informazioni sulle proposte e le offerte dedicate alle auto aziendali.

Infine non dimenticate che c’è anche la sezione Assistenza, che potete usare per chiedere un preventivo online per la manutenzione della vostra automobile.

Le automobili del marchio Dacia

Dacia è un marchio automobilistico che ha mosso i primi passi in Romania. Alla fine degli anni ‘90 Dacia è stata acquisita da Renault, casa automobilistica francese famosa in tutto il mondo. Renault si è poi impegnata nell’esportare le automobili di questo brand in molti altri Paesi europei, tra cui c’è l’Italia.

Dacia ha saputo conquistare gli automobilisti producendo macchine caratterizzate da un vantaggioso rapporto tra qualità e prezzo. I suoi modelli hanno un’ottima qualità costruttiva, che li rende molto apprezzati anche nel mercato dell’usato. Al tempo stesso hanno prezzi di listino tra i più bassi del mercato, un aspetto che rende le auto Dacia molto competitive.

Tra i modelli che potete scoprire nelle concessionarie Nuova Comauto ci sono:

Dacia Sandero , una delle berline più acquistate dagli automobilisti europei, perfetta per chi cerca un mezzo versatile e maneggevole;

, una delle berline più acquistate dagli automobilisti europei, perfetta per chi cerca un mezzo versatile e maneggevole; Dacia Spring , l’auto elettrica di Dacia, con un motore che garantisce consumi ridotti e una buona autonomia;

, l’auto elettrica di Dacia, con un motore che garantisce consumi ridotti e una buona autonomia; Dacia Jogger , una monovolume ottima per chi desidera un’auto con cui spostarsi comodamente insieme a tutta la famiglia;

, una monovolume ottima per chi desidera un’auto con cui spostarsi comodamente insieme a tutta la famiglia; Dacia Duster , uno dei SUV più venduti degli ultimi anni, con buone prestazioni e tanto spazio all’interno;

, uno dei SUV più venduti degli ultimi anni, con buone prestazioni e tanto spazio all’interno; Dacia Bigster, un SUV dotato di un ottimo motore, e con un design graffiante e moderno.

Prima di concludere l’acquisto vi suggeriamo di effettuare un test drive. Con una prova di guida saprete apprezzare le caratteristiche di questi modelli, sciogliendo al tempo stesso ogni vostro dubbio.