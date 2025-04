I prodotti naturali di tendenza per la salute di corpo e mente, a cosa prestare attenzione

I prodotti naturali sono sempre più diffusi e apprezzati e spesso utilizzati per migliorare la salute di corpo e mente, si tratta di integratori o di semplici alimenti. Il mercato di questi prodotti è in costante evoluzione e crescita, ma bisogna prestare attenzione perché spesso si seguono dei trend, magari nati sui social, senza effettivamente conoscere le reali caratteristiche e proprietà delle sostanze che si vanno a introdurre nella propria dieta.

Si pensa che dei prodotti naturali, a differenza dei veri e propri farmaci non possano fare male, ma le cose sono decisamente più complesse. Va bene tenersi informati e magari anche sperimentare un po’, ma sarà sempre bene fare scelte consapevoli e affidarsi al consiglio di medici ed altri esperti. Ogni persona è diversa e i prodotti che possono dare un notevole supporto a una, potrebbero potenzialmente risultare perfino dannosi per un’altra.

Molte diete e l’uso di integratori sono poi come detto soggetti a mode e trend passeggeri, non sempre particolarmente sensati. Bisogna prestare attenzione ed evitare pericolose improvvisazioni.

Fatta questa doverosa premessa, ci sono prodotti molto validi e che godono da tempo, non a caso, di grande popolarità, ci sono poi prodotti più di nicchia, che meritano di essere scoperti e provati, ecco una piccola e speriamo utile carrellata, per andare subito alla scoperta degli stessi.

Prodotti naturali e salute, attenzione alle mode del momento

I prodotti naturali possono includere cosmetici, integratori alimentari, tisane, oli essenziali e altro. Si tratta di un mondo molto vasto.

Oli vegetali come l’olio di oliva, quello di cocco, di jojoba e di mandorle dolci, così come prodotti come il burro di karité sono noti e apprezzati da una vasta fetta di utenza, ormai da anni.

Oli essenziali come quello di lavanda o di tea tree vengono usati per alleviare vari disturbi, allo stesso modo ottime soddisfazioni possono dare prodotti comuni, ma molto validi, come il miele, l’argilla verde o bianca, ma anche il comune sale marino e lo zucchero, specie come ovvio se ci si concentra su prodotti di elevata qualità, senza guardare troppo ai costi.

Vitamine come la vitamina E o C e potenti antiossidanti naturali come il tè verde sono altri prodotti molto popolari e che i più conoscono e utilizzano con soddisfazione.

Prodotti naturali di tendenza: l’acqua di gombo

Tra gli ultimi trend interessanti e meno noti c’è invece quello della cosiddetta acqua di gombo, che si ottiene dall’omonimo baccello. Si tratta di un ortaggio dal sapore delicato e dall’aspetto piuttosto caratteristico,

Originario dell’Africa, il gombo è molto ricco di fibre, vitamine e minerali importanti per la nostra salute. L’acqua che vi si può ottenere è considerata un supporto prezioso per il sistema digestivo, con azione emolliente e anti costipazione.

L’acqua di gombo sarebbe poi efficace nel controllo della glicemia e per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Ci sono studi promettenti a riguardo, ma naturalmente se si è diabetici o si hanno altri seri problemi, sarà sempre opportuno consultare un medico.

Molto interessante per il suo elevato livello di antiossidanti, quest’acqua di cui ultimamente si parla parecchio online e non solo, contiene buone dosi di vitamina C e altre sostanze preziose per la salute umana, che possono contribuire a ridurre infiammazioni e proteggere le cellule dai danni ossidativi di inquinanti e tempo che passa.

Anche per la salute cardiovascolare questo particolare ortaggio e in particolare il suo estratto liquido, può rivelarsi utile, contiene infatti flavonoidi e fibre solubili che aiutano a ridurre in modo rilevante i livelli di colesterolo.