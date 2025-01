La Ferrari nel 2025: cosa sapere sulle nuove Rosse di F1

La Ferrari si prepara a un 2025 carico di aspettative e novità, con obiettivi ambiziosi e significativi cambiamenti nella sua formazione e nelle sue vetture, con lo scopo di tornare finalmente a competere per il trionfo finale. La prossima annata rappresenta una sfida cruciale per la Ferrari, che punta a tornare protagonista e riconquistare i vertici della Formula 1. Con piloti di calibro mondiale e un progetto tecnico ambizioso, i tifosi del Cavallino Rampante possono sperare in una stagione memorabile. Di certo sperano possa esserla più della stagione 2024, che si è archiviata con l’ennesimo successo di Max Verstappen, 27 olandese a guida della monoposto targata Red Bull: sarà certamente lui l’avversario da battere anche per la prossima stagione.

Volendo spulciare i cambiamenti in casa Ferrari che sono già noti ora, è impossibile non partire da una mezza rivoluzione nel comparto piloti. Charles Leclerc non è in discussione, ma a lui si unirà Lewis Hamilton, formando così una coppia tra le più promettenti e discusse del settore, con il sette volte campione del mondo deciso a conquistare l’ottavo titolo e consolidare il suo status leggendario. Tuttavia, la convivenza tra i due talenti potrebbe richiedere una gestione equilibrata da parte del team, soprattutto sotto la guida di Fred Vasseur, team principal della Scuderia​. Carlos Sainz, invece, lascia la Ferrari per unirsi a Williams, portando un nuovo equilibrio nella griglia di partenza​

Per quanto riguarda invece le novità a proposito della monoposto del 2025, chiamata provvisoriamente SF-677, rappresenterà una rottura significativa con i progetti precedenti. Caratteristiche come la sospensione anteriore pull-rod saranno adottate per migliorare l’aerodinamica, una scelta ispirata dal successo di team come Red Bull e McLaren. Inoltre, il telaio sarà riprogettato per ottimizzare la distribuzione dei pesi e migliorare il centro di pressione. Questo design si adatterà meglio anche allo stile di guida di Hamilton, molto diverso da quello di Sainz​. Lo sviluppo della vettura è già in fase avanzata, con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni prima dell’introduzione delle nuove regole tecniche del 2026, ma ovviamente la speranza dei tifosi è quella di tornare a vedere le Rosse lottare stabilmente e non occasionalmente per il successo nelle singole gare, di tornare a vederle protagoniste delle quote sul vincitore di un Gran Premio e, chissà, di quelle sul trionfatore nell’intero campionato. L’obiettivo principale della Ferrari per il 2025, è quasi superfluo sottolinearlo, è vincere sia il titolo costruttori sia quello piloti, cercando di interrompere un digiuno che dura dal 2008 per i costruttori e dal 2007 per i piloti. Con la combinazione di Hamilton e Leclerc e una vettura potenzialmente innovativa, il team spera di competere ad armi pari con Red Bull e Mercedes​, sulla carta le due concorrenti da battere. Il management ha inoltre rafforzato la squadra tecnica con l’arrivo di Loic Serra, ex Mercedes, mentre la leadership tecnica è temporaneamente affidata a Vasseur, in attesa di nuove nomine definitive​.