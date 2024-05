Marsiglia: Cuore Culturale e Intrattenitivo del Mediterraneo

Il Richiamo del Mare

Marsiglia, definita spesso come la porta d’accesso al fascino mediterraneo, offre un’esperienza marittima senza eguali. Le acque cristalline che bagnano la città sono un invito irresistibile per chiunque ami il mare. Tra le più spettacolari meraviglie naturali di Marsiglia si annoverano le Calanques, una serie di insenature rocciose incastonate tra bianche scogliere calcaree e il blu profondo del mare. Queste formazioni naturali, accessibili via terra con sentieri escursionistici o via mare, offrono scenari mozzafiato e acque ideali per immersioni e snorkeling.

Non lontano dal centro città, la Plage des Catalans si stende come un’accogliente distesa di sabbia, amata sia dai residenti che dai visitatori. Questa spiaggia, vicina al cuore pulsante di Marsiglia, è perfetta per un pomeriggio di relax al sole o per una nuotata rinfrescante. Per chi cerca avventure più dinamiche, Marsiglia offre una vasta gamma di attività acquatiche. Le gite in barca a vela permettono di scoprire la costa da una prospettiva diversa e di visitare angoli nascosti accessibili solo dal mare.