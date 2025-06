Comunità e condivisione a Torino: il ritorno delle riparazioni collettive

In un’epoca in cui il consumo veloce sembra aver preso il sopravvento su ogni altro valore, a Torino si sta riscoprendo il piacere della collaborazione, della manualità condivisa e del recupero: piccoli eventi locali, laboratori nei quartieri, iniziative autogestite stanno riportando in auge la cultura del riuso e della manutenzione consapevole.

Una delle forme più emblematiche di questo ritorno alla partecipazione attiva è rappresentata dai momenti di riparazione di elettrodomestici a Torino, che diventano occasioni per imparare insieme, condividere competenze anche con esperti, risparmiare risorse per riparare e non per comprare sempre qualcosa di nuovo e – non da ultimo – stringere legami reali con il proprio vicinato.

Un nuovo modo di fare comunità: riparare, insieme

Quello che un tempo era un gesto comune e familiare – aggiustare un ferro da stiro, sostituire una spina, smontare e rimontare una radio – oggi è diventato quasi un atto rivoluzionario; ma a Torino, come in molte città attente all’ambiente e alla dimensione sociale della sostenibilità, queste pratiche stanno tornando protagoniste grazie alla nascita e alla crescita di veri e propri laboratori collettivi, spesso ospitati in spazi pubblici, biblioteche di quartiere, circoli culturali o centri civici.

All’interno di questi ambienti, aperti e inclusivi, le persone portano i propri oggetti guasti e imparano, affiancate da tecnici volontari o da appassionati, a prendersene cura in prima persona; si tratta di un’esperienza che unisce il sapere tecnico al desiderio profondo di sentirsi parte di qualcosa di più grande: una comunità.

E in un tempo in cui la solitudine urbana è un fenomeno sempre più diffuso, la possibilità di “fare insieme” diventa una forma preziosa di connessione umana.

La cultura della riparazione come risposta alla crisi ecologica

Non si tratta solo di risparmiare, anche se il fattore economico – in un periodo di inflazione e rincari – gioca certamente un ruolo importante: la riparazione collettiva si inserisce pienamente nel discorso della transizione ecologica e della lotta allo spreco; recuperare ciò che sembra rotto, imparare a valutare cosa può essere aggiustato e cosa no, sostituire un pezzo piuttosto che acquistare un intero nuovo dispositivo, sono tutte azioni che contribuiscono in modo concreto alla riduzione dei rifiuti elettronici, un problema globale che ha implicazioni ambientali ed etiche molto profonde.

Dunque, i laboratori di comunità diventano anche luoghi di educazione civica e ambientale, capaci di sensibilizzare persone di ogni età sull’importanza del riutilizzo e del rispetto per le risorse; in particolare, molti progetti torinesi coinvolgono anche bambini e ragazzi delle scuole del territorio, che possono così avvicinarsi al mondo della tecnologia con uno sguardo più consapevole e attivo.

Strumenti e progetti: quando la condivisione genera conoscenza

Il cuore pulsante delle riparazioni collettive è senza dubbio la dimensione dello scambio: non solo oggetti che vengono aggiustati, ma anche competenze che vengono condivise; sapere che circola; strumenti che passano di mano in mano e vengono spiegati, testati, sperimentati in gruppo.

Alcuni progetti a Torino, sono diventati un modello di eccellenza a livello nazionale: ogni mese, in diverse sedi sparse per la città, si tengono incontri in cui cittadini e volontari si incontrano per affrontare insieme piccoli guasti di elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, biciclette o oggetti di uso quotidiano.

Ma al di là della tecnica, ciò che emerge da questi momenti è il valore profondo del tempo condiviso, della narrazione, dell’ascolto reciproco: chi arriva per aggiustare una vecchia radio, magari trova anche un amico, un consiglio, una storia da raccontare o semplicemente un luogo dove sentirsi accolto.

Molti di questi progetti sono sostenuti da enti pubblici, fondazioni o reti associative, e si inseriscono in strategie più ampie di rigenerazione urbana, innovazione sociale e promozione della cittadinanza attiva: qui è dove la tecnologia smette di essere un prodotto da consumare e diventa un’occasione per costruire relazioni e questo cambio di prospettiva è ciò che rende le riparazioni collettive un fenomeno culturalmente potente.

Riparare il futuro: perché Torino può diventare un modello

La vitalità del tessuto sociale torinese, la presenza di un forte spirito civico e una consolidata tradizione di partecipazione dal basso, rendono questa città un terreno fertile per esperienze innovative come quella delle riparazioni di comunità; non è un caso se molte delle iniziative più longeve e articolate in questo ambito siano nate proprio qui.

Sono tanti i quartieri che stanno riscoprendo la voglia di fare insieme, lontano dalle logiche consumistiche, riscoprendo il valore della lentezza, della cura, dell’impegno condiviso.

E mentre altrove la parola “riparazione” continua a evocare immagini di laboratori chiusi e tecnici solitari, a Torino si sta creando una nuova narrazione: aperta, collettiva, partecipativa.

Guardando al futuro, è facile immaginare che questo tipo di approccio possa diventare sempre più centrale, anche in un’ottica istituzionale e formativa: integrare la cultura della riparazione nei percorsi scolastici, nei centri di formazione professionale, nei progetti di cittadinanza attiva potrebbe essere una scelta strategica per costruire una società più sostenibile, più consapevole, più equa. Una società che non si limita a consumare, ma che sa fermarsi, riflettere e – quando serve – ricostruire, non solo gli oggetti, ma anche le relazioni, i quartieri, il senso stesso di appartenenza.

Aggiustare diventa un gesto sociale

Nel mondo di oggi, dove tutto sembra correre troppo in fretta, fermarsi a riparare qualcosa può apparire come un gesto piccolo, quasi insignificante; eppure, a ben guardare, è un atto di grande portata; a Torino, le riparazioni collettive stanno dimostrando che non è necessario essere esperti per contribuire al cambiamento, basta un po’ di curiosità, la voglia di imparare e, soprattutto, il desiderio di fare parte di qualcosa.

Rimettere in funzione un oggetto guasto può significare molto di più: può voler dire ricostruire un pezzo di comunità, recuperare il senso del tempo condiviso, ridare valore alla manualità e alla collaborazione; e in un mondo che ha urgente bisogno di risposte nuove, partire da un gesto semplice può essere il primo passo verso una trasformazione profonda e duratura.